В МИД рассказали, почему казахстанцам отказали во въезде в Корею

В МИД РК прокомментировали информацию об отказе в посещении Южной Кореи гражданами, прибывшим на Олимпиаду-2018.

Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что у казахстанских туристов отобрали билеты и паспорта, затем их поместили в специальную зону.

В частности, Жазира Таубалдинова заявила, что прибыла в Сеул вместе со своим отцом, чтобы пройти медицинское обследование, после чего они также планировали посетить Олимпийские игры.

«Это была не группа, а граждане самостоятельно направляющиеся в Южную Корею. Для выяснения этого инцидента наши дипломаты связались с представителями консульского департамента южнокорейского МИДа и миграционной службой. В ответ представители сообщили, что Жазира Таубалдинова в 2016 году была выдворена из страны за нарушение миграционного законодательства, а именно нелегальную трудовую деятельность на территории Южной Кореи в течение девяти месяцев. По этой причине ей было отказано во въезде в страну», - цитирует Sputnik Казахстан слова официального представителя МИД РК Ануар Жайнаков.

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Власти Корее сообщили, что большинство из тех, кому было отказано во взъезде в страну, при прохождении паспортного контроля предоставили фальшивые билеты на олимпиаду и не смогли подтвердить цель своей поездки.

«Представители департамента консульской службы МИД Южной Кореи среди причин отказа назвали представление недостоверных сведений при прохождении погранконтроля, несоответствие заявленных данных фактическим, недостаточное количество наличных денежных средств и отсутствие встречающих лиц», - добавил Жайнаков.

Дипломат заверил, что МИД Казахстана оказывает максимальное содействие гражданам. В то же время казахстанцев просят внимательно изучить информацию об условиях пребывания в Южной Корее перед визитом в страну.

«В связи с проведением Олимпиады миграционная служба Южной Кореи усилила паспортный контроль на границе. Однако все граждане, которые приобретали билеты на Олимпиаду у официальных представителей по распространению билетов никаких проблем со въездом не испытывали», - резюмировал представитель министерства.