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В Минэнерго прокомментировали арест вице-министра Джаксалиева

04.06.2018 18:54   842   0

Министерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о взятии под домашний арест вице-министра Бакытжана Джаксалиева сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям, сообщила пресс-служба ведомства.

В Минэнерго РК отметили, что в своей деятельности министерство следует мерам по борьбе с коррупцией, принимаемым в стране, и придерживается принципа «нулевой терпимости» к любым формам его проявления.

«В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений сотрудниками Министерства, на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению норм законодательства о противодействии коррупции», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее официальный представитель госагентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил, что вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев подозревается в коррупционном правонарушении, в результате которого государству причинен ущерб на сумму более 740 млн тенге.

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В 2017 году Министерством и его территориальными подразделениями проведено 11 внутренних анализов коррупционных рисков, 10 антикорупционных мониторингов, 58 мероприятий, и разработано 7 антикоррупционных стандартов. Важно отметить, что по итогам 2017 года фактов совершения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников министерства не имеется.

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Министерством энергетики РК проводится активная работа по оптимизации, прозрачности государственных услуг и контролю расходования бюджетных средств, успешная реализация которых позволит исключить коррупционные риски путем обеспечения прозрачности функций контроля и упрощения процессов оказания государственных услуг.

Также ведомство сообщает, что для полной и объективной оценки положения оказывает всестороннее содействие Национальному бюро по противодействию коррупции и обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам. Министерство энергетики РК полагает целесообразным воздержаться от необоснованных выводов, до принятия итогового решения компетентными органами.

Фото: Ru.sputniknews.kz

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