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В Минэнерго прокомментировали задержание вице-министра

02.03.2018 17:31   1669   0

Министерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о задержании директора департамента управления отходами Нурбекова Ж. и вице-министра Садибекова Г. сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям.

В свою очередь ведомство заявляет, что в своей деятельности следует мерам по борьбе с коррупцией, принимаемым в стране и придерживается принципа «нулевой терпимости» к любым формам его проявления.

Таким образом, в целях недопущения совершения коррупционных правонарушений сотрудниками министерства, на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению норм законодательства о противодействии коррупции.

В 2017 году министерством и его территориальными подразделениями проведено 11 внутренних анализов коррупционных рисков, 10 антикорупционных мониторингов, 58 мероприятий и разработано 7 антикоррупционных стандартов.

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Важно отметить, что по итогам 2017 года фактов совершения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Министерства не имеется.

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Министерством энергетики РК проводится активная работа по оптимизации, прозрачности государственных услуг и контролю расходования бюджетных средств, успешная реализация которых позволит исключить коррупционные риски путем обеспечения прозрачности функций контроля и упрощения процессов оказания государственных услуг.  

Также ведомство сообщает, что для полной и объективной оценки положения оказывает всестороннее содействие Национальному бюро по противодействию коррупции и обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам.

Министерство энергетики РК полагает целесообразным воздержаться от необоснованных выводов, до принятия итогового решения компетентными органами.

  • Источник:
  • Пресс-служба Министерства энергетики РК
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