В Минсоцтруда сообщили о росте размера пособия на рождение ребенка

За последние 10 лет размер пособия на рождение ребенка увеличился более, чем в 8 раз, с 16 380 тенге и до 142 947 тенге. По итогам 2017 года пособие на рождение ребенка получили 392,7 тыс. человек на сумму 34,7 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в министерстве труда и социальной защиты населения вице-министр Светлана Жакупова.

Вместе с тем, пособие по уходу за ребенком до одного года за последние 10 лет увеличилось в 4 раза и составило 20 195 тенге. Так, по итогам 2017 года, пособие по уходу за ребенком до одного года получили более 145 тыс. человек на сумму 32,4 млрд тенге. На 1 мая 2018 года около 132 тыс. человек. Получили поддержку на общую сумму 9,8 млрд тенге.

При этом она отметила, что в целях стимулирования рождаемости, повышения престижа и авторитета многодетных матерей, поддержки детей-инвалидов, малообеспеченных семей предусмотрена система государственных пособий и выплат. Это пособие на рождение ребенка, пособие по уходу за ребенком до одного года, выплаты в случае наступления социальных рисков на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячное пособие, выплачиваемое независимо от дохода, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

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В свою очередь заместитель директора департамента социальной помощи Балжан Баяхатова подчеркнула, что с 2008 года введены выплаты в случае наступления социальных рисков на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами. В 2017 году более 180 тыс. человек получили данный вид выплаты на сумму 62,6 млрд тенге. Только на 1 мая 2018 года 68,5 тыс. чел. получили 22,4 млрд тенге.

Что касается пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года, то в 2017 году за счет средств ГФСС более 225 тыс. человек получили пособие на сумму 74,1 млрд тенге. На сегодняшний день еще более 265 тыс. человек выплачена сумма 29,2 млрд тенге.

Она также отметила рост числа работающих женщин, что показывает увеличение количества получателей пособия по уходу за ребенком до одного года из средств ГФСС. Так, если в 2013 году данный вид пособий получили свыше 135 тыс. человек, то в 2017 году их общее количество составило порядка 225 тыс. человек.

Спикер также отметила, что с 2010 года введено государственное пособие в размере 1,05 минимальной заработной платы родителям, опекунам и усыновителям, воспитывающим ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия. Так, в 2017 году более 77 тыс. семей получили данное пособие на сумму более 24 млрд тенге. На 1 мая 2018 года еще более 79 тыс. человек получили выплату на сумму 9,5 млрд тенге. При этом, она подчеркнула, что государство заботится о своих гражданах и продолжает увеличивать размеры выплачиваемых пособий.

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Справка «Къ»:

По данным минсоцтруда, число родившихся за январь-март 2018 года составило 92,6 тыс. человек, что на 0,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1 000 человек составил 20,57 родившихся. При этом, количество семей в Казахстане превысило более 4 млн, коэффициент семейственности составляет - 3,5.