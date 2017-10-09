В Минздраве прокомментировали задержание главы "СК Фармация"

Ранее в СМИ появилась информация о задержании председателя правления единого дистрибьютора медицинских препаратов "СК "Фармация" Максима Касаткина. СК "Фармация" не знает о точных причинах задержания главы компании Максима Касаткина, сообщили в Минздраве РК.

"В настоящее время ТОО "СК "Фармация" не обладает точными сведениями о причинах задержания руководителя организации и инкриминируемых ему обвинениях. На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенного в 2015 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщаеся, что Максим Касаткин начал свою трудовую деятельность в 2000 году в РГКП "Денсаулык" главным специалистом отдела информационно-аналитического сопровождения. У него большой опыт работы в системе здравоохранения, много лет он проработал на разных должностях в Vинистерстве здравоохранения РК и в ТОО "СК "Фармация", пройдя весь путь от рядового сотрудника до руководителя организации.

В феврале в ходе расширенного заседания правительства Нурсултан Назарбаев подверг критике деятельность "СК-Фармация". Позже министр здравоохранения на заседании правительства сообщил, что экс-руководитель организации Нуржан Алибаев подал в отставку.

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Следствие считает, что ТОО "СК-Фармация" злоупотребляло доминирующим положением при закупе и обеспечении лекарств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Единого дистрибьютора лекарств оштрафовали на 1,3 миллиарда тенге.

Девятнадцатого сентября заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Болат Азбергенов рассказал, как единый дистрибьютор лекарств "СК Фармация" и крупные фармацевтические компании реализовывали преступную схему, выигрывая тендеры с завышенными ценами на лекарства.