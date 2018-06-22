В минздраве указали на дисбаланс стоимости обучения в медколледжах страны

По Казахстану стоимость обучения в медицинских колледжах варьируется и разница может составлять два раза по госзаказу. Об этом сегодня в ходе Первой международной конференции по сестринскому делу сообщила директор Департамента науки и человеческих ресурсов минздрава Айгуль Каптагаева.

Она также указала на проблемы нехватки клинических и практических баз, которые характерны как для медицинских вузов, так и для медицинских колледжей, нехватку студенческих общежитий. Еще одна большая проблема – учебники.

«На сегодня более 70% обучаются на казахском языке. Но учебники, по которым занимаются наши казахские группы, не соответствуют стандартам. Более того, они даже не соответствуют тем учебникам, по которым обучаются ребята на русском языке. Поэтому проблема №1, которую надо решать – это учебники. Поскольку она будет очень сильно влиять завтра на качество наших выпускников. Тем более, если учесть, что минобразования прогнозирует, что через 2-3 года практически 90% выпускников школ, абитуриентов, будут поступать на казахское отделение», - отметила спикер.

Не хватает в медицинских образовательных учреждениях, по ее словам, и преподавателей, которые бы владели английским языком. Клинический и инновационный потенциал преподавателей вузов и колледжей тоже требует своего совершенствования.

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Между тем, она сообщила, что на сегодня в целом во всех ведомствах работает более 170 тыс. средних медицинских работников, конкретно в системе здравоохранения – около 142 тыс., и в сельской местности - 45,6 тыс. средних медработников. Соотношение врачебного и сестринского персонала составляет 2 и 3.

В стране действуют 26 государственных и 54 частных медколледжей, где обучаются более 72 тыс. студентов.

В свою очередь почетный президент Международного совета медсестер Джудит Шамиан сообщила, что к 2030 году миру дополнительно понадобиться 40 млн работников здравоохранения, сюда входят врачи, социальные работники и медсестры. Из них 22 тыс. - в странах ОЭСР.

Президент высшего коллегиального совета Национального центра независимой экзаменации Владимир Редкокашин уверен, что улучшать в целом работу медсестер можно через независимую оценку их знаний и навыков.

«Нами с января месяца по сегодняшний день проведена оценка знаний более 15 тысяч работников здравоохранения в целом по стране. Сегодня мы пока не можем озвучить высокие показатели. Итоги подведем в конце года. Но есть и положительные стороны, они заключаются в том, что независимая оценка знаний и навыков специалистов здравоохранения, которую проводит наш центр, выявляет негативные стороны, недочёты, которые есть в целом в системе здравоохранения, и дает возможность исправить, улучшить и сделать медицинские услуги более качественными», - сказал он изданию.

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