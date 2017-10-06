В МИР РК рассказали, сколько казахстанцев стоят в очереди на получение жилья

В Министерстве по инвестициям и развитию РК отчитались о ходе реализации программы «Нұрлы жер».

По словам председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабата Жайымбетова, на сегодняшний день на очереди в акиматы стоят 450 тысяч человек.

«В очереди на 10 соток – 1 млн 300 тысяч человек. Государство начало массово строить, и у нас очереди везде выросли. Из 450 тысяч человек примерно 25-30% - это бюджетники, государственные служащие, 25-30% - это социально-уязвимые слои населения. Через систему жистройсбережений - вкладчиков сейчас почти миллион. Программа пошла, работает, и наше население заинтересовалось. В целом принятые меры позволят в текущем году ввести в эксплуатацию порядка 99 тысяч новых квартир и частных домов», - цитирует МИА «Казинформ» Мархабата Жайымбетова.

Он также отметил, что в текущем году в рамках программы акиматами выделено 25 млрд тенге, начато строительство почти 6 тысяч квартир, половина из которых будет введена до конца 2017 года.

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По словам спикера, наиболее социально-уязвимым слоям населения будет выделено арендное жильё без права выкупа. Они будут платить ежемесячно за каждый квадратный метр 100 тенге.

Мархабат Жайымбетов проинформировал, что для индивидуального жилищного строительства в течение 15 лет ежегодно будет выделяться 80 млрд тенге. Это, по его словам, позволит обеспечить сетями около 40 тысяч земельных участков. В текущем году запланировано обеспечить сетями 60 тысяч земельных участков. Цена на такое жилье составит 120 тысяч тенге за кв. метр. Очередник может выкупить такое жилье за счет собственных средств либо за счет займов Жилстройсбербанка под 5% годовых.

Мархабат Жайымбетов рассказал и о третьем направлении госпрограммы, которое предусматривает строительство кредитного жилья для вкладчиков ЖССБК и очередников акиматов, в том числе учителей, врачей, госслужащих, с низким порогом первоначального взноса и минимальной ставкой 4,5%.

По информации спикера, к настоящему времени построено более 7 тысяч кредитных квартир из запланированных 15 тысяч.

Для вкладчиков ЖССБ построят жилье за счет предоставления субсидий частным застройщикам.

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«В городах Астана, Алматы - до 260 тысяч тенге за квадратный метр, в регионах - до 220 тысяч тенге. На сегодня на рассмотрения в банки обратились частные застройщики с 33 проектами», - уточнил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК.

Кроме того, государство через КИК возмещает затраты по ипотеке БВУ при внесении 30% первоначального взноса.

«С учётом субсидий ставка для потребителей составляет 10%. Субсидируются займы на приобретение жилья в новостройках - первичное жильё. В городах Астана, Алматы кредиты выдаются до 20 млн тенге, в остальных регионах - до 15 млн тенге. В 13 регионах республики начато кредитование населения по льготной ставке. На сегодня уже шесть банков активно реализуют ипотеку. Ими принято 433 заявления от граждан на получение ипотеки на 4,3 млрд тенге», - рассказал Мархабат Жайымбетов.