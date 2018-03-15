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В МОН РК прокомментировали ситуацию с мальчиком из ЮКО

15.03.2018 13:16   823   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Говорить о персональной ответственности директора школы, завуча и других лиц за случай с подозрением в изнасиловании семилетнего мальчика в Южно-Казахстанской области достаточно рано, полагают в МОН, так считает вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«Я думаю, что здесь уже будут вступать нормы другого законодательства, то есть, наверное, уголовного, административного. Это будут решать правоохранительные органы в зависимости от степени участия, от степени влияний различных. Сейчас реально рано говорить. Есть функционал каждого сотрудника, каждого служащего, в том числе директора, завуча, социального педагога, психолога и так далее и степень вины, степень участия их в процессе должна рассматриваться в установленном законодательством порядке и исходя из его функциональных обязанностей и возможностей. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то виноват достаточно рано», - сказала она 15 марта журналистам, отвечая на вопросы о возможных мерах по отношению к директору школы, завучу, главе управления образования и другим лицам.

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При этом она прокомментировала свое вчерашнее заявление о том, что мальчик не подвергался насилию.

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«Я хочу сказать, что с момента получения информации о данном случае, у нас Комитет по охране прав детей мониторит эту информацию, проводит переговоры с местным департаментом образования и те данные, которые были озвучены во вторник, они были предварительные и исходили из данных департамента образования региона. В настоящее время наши представители Комитета также выехали в Южно-Казахстанскую область», - сказала вице-министр.

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При этом она поблагодарила общественность за поднятый резонанс по данному случаю.

«Я хочу поблагодарить и нашу общественность, и нашего уполномоченного по правам ребенка за то, что они обращают внимание на такие факты. Вообще, мы, в принципе, нацелены на то, чтобы общественность реагировала на все такие случаи. Думаю, что сейчас выводы делать рано, потому что будут соответствующие официальные заключения, и чуть позже мы совместно со всеми заинтересованными госорганами дадим официальную позицию по данному вопросу», - резюмировала Б. Асылова.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о насилии над семилетним школьником из села Абай Сарыагашского района ЮКО. В ДВД сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 121 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего". Однако никакой информации о подозреваемых, их задержании или аресте нет.

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