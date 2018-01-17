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В МОН РК решают вопрос сроков введения латиницы в нулевых классах

17.01.2018 18:30   1323   6

В МОН РК решается вопрос сроков введения казахского алфавита на латинской графике в нулевых классах. Об этом сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, выступая в ходе семинара-совещания по обсуждению Послания Президента народу Казахстана.

Рассматривается введение либо в 2019 году, либо в 2020-м. Это станет известно после того, как комиссии по латинице закончат свою работу, а республиканская комиссия примет постановление, где будет расписан четкий план.

«Если у нас хватит время на подготовку нового учебника для нулевого класса, то есть әліпбе и букваря, если мы будем видеть, что успеем подготовить учителей, сделать правильную экспертизу, то скажем - в 2019 году. Если не будем, а я думаю, что мы успевать не будем, мы предлагаем ее ввести в 2020 году», - цитирует МИА «Казинформ» Ерлана Сагадиева.                                 

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Он добавил, что за это время будет проведена работа для подготовки учителей.

«А в 2019 году латинскую графику будут в пилотном режиме апробировать во всех областях по две-три школы и детских сада», - подчеркнул министр.

Сагадиев возмущен бездарным использованием цифровых технологий в школах

Как сообщалось ранее, на курсы для учителей по переходу на латиницу планируют выделить более 10 млрд тенге, более 202 млрд тенге планируют выделить на переиздание учебников на латинице. Кроме того, в рамках перехода на латиницу на разработку онлайн-приложений, учебных курсов для детей и взрослых в электронных версиях с применением инновационной IT-технологии планируется выделить 382 млн тенге. Вместе с тем сегодня стало известно, что по плану поэтапного перехода на латинскую графику предполагается создание юридического лица. На это запланировано выделение 602 млн тенге. Идет ли речь о новом предприятии «Тіл қазына», которое планируют создать в Казахстане - не уточняется.

 

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