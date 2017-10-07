В МВД отметили низкую дисциплину участников дорожного движения

В Министерстве внутренних дел РК состоялось заседание коллегии с участием руководящего состава центрального аппарата министерства, региональных департаментов внутренних дел, начальников местной полиции областей, городов Астаны и Алматы, под председательством главы ведомства Калмуханбета Касымова.

На коллегии рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за январь - сентябрь 2017 года, обсуждены и намечены меры по активизации работы по раскрытию и расследованию ранее совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.

Коллегией министерства рассмотрены также результаты работы местной полицейской службы и состояние профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Заслушаны отчеты руководителей служб административной, криминальной полиции, следствия и уголовно-исполнительной системы, а также ряда территориальных департаментов внутренних дел и местной полиции. Особое внимание руководителей местной полицейской службы обращено на низкую транспортную дисциплину участников дорожного движения, участившиеся факты дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Кампания по запрещению ядерного оружия ICAN получила Нобелевскую премию мира

Отмечены недостаточные меры по организации работы в регионах в части обеспечения охраны общественного порядка, профилактике уличной преступности, а также преступлений совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. Обсуждены вопросы необходимости активизации работы по формированию в обществе «нулевой» терпимости к нарушениям законности, мелким административным правонарушениям. По итогам заседания руководителям служб министерства, территориальных департаментов и местной полиции даны конкретные поручения по рассматриваемым вопросам, а также укреплению дисциплины и законности среди личного состава, повышению эффективности оказания государственных услуг, своевременности и качества рассмотрения жалоб и заявлений граждан.



