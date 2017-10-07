Валюта нал
USD 344.00 344.60
RUB 5.96 5.99
EUR 402.00 403.17
Валюта бирж
USD/KZT
343.66
+0.000%
EUR/KZT
402.22
+0.000%
RUB/KZT
5.95
+0.000%
EUR/USD
402.22
+0.000%
EUR/CHF
402.22
+0.000%
EUR/JPY
402.22
+0.000%
GBP/USD
448.89
+0.000%
USD/CHF
343.66
+0.000%
USD/JPY
343.66
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
343.66 402.22 5.95
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.53
-0.026%
Нефть WTI
49.25
-0.031%
Золото
1278.9
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.023%
Жилье Астана
926
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.53 49.25 1278.9
-0.026% -0.031% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В МВД отметили низкую дисциплину участников дорожного движения

07.10.2017 10:45   404   0

В Министерстве внутренних дел РК состоялось заседание коллегии с участием руководящего состава центрального аппарата министерства, региональных департаментов внутренних дел, начальников местной полиции областей, городов Астаны и Алматы, под председательством главы ведомства Калмуханбета Касымова.  

На коллегии рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за январь - сентябрь 2017 года, обсуждены и намечены меры по активизации работы по раскрытию и расследованию ранее совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.

Коллегией министерства рассмотрены также результаты работы местной полицейской службы и состояние профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Заслушаны отчеты руководителей служб административной, криминальной полиции, следствия и уголовно-исполнительной системы, а также ряда территориальных департаментов внутренних дел и местной полиции. Особое внимание руководителей местной полицейской службы обращено на низкую транспортную дисциплину участников дорожного движения, участившиеся факты дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Кампания по запрещению ядерного оружия ICAN получила Нобелевскую премию мира...
Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) присуждена Нобелевская премия мира за 2017 год. Об этом сегодня в Осло объявила председате...

Кампания по запрещению ядерного оружия ICAN получила Нобелевскую премию мира

Отмечены недостаточные меры по организации работы в регионах в части обеспечения охраны общественного порядка, профилактике уличной преступности, а также преступлений совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений. Обсуждены вопросы необходимости активизации работы по формированию в обществе «нулевой» терпимости к нарушениям законности, мелким административным правонарушениям. По итогам заседания руководителям служб министерства, территориальных департаментов и местной полиции даны конкретные поручения по рассматриваемым вопросам, а также укреплению дисциплины и законности среди личного состава, повышению эффективности оказания государственных услуг, своевременности и качества рассмотрения жалоб и заявлений граждан.


 

 

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    23

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    50

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    92

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    195

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
Джим Ён Ким
президент Всемирного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное