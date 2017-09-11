В Павлодаре откроют новый спортивный парк

Новый спортивный парк площадью в 540 гектаров планируют открыть в Павлодарской области на противоположном берегу Усольского микрорайона.

Как сообщает pavlodarnews.kz, в ближайшие годы Усольский микрорайон будет развиваться как спортивная и туристическая часть города. В минувшие выходные акиму области презентовали проект по развитию триатлонной зоны.

Спортивный парк будет включать в себя гребной канал, биатлонный и триатлонный парки, небольшую олимпийскую деревню, а также поле для гольфа.

Как отмечается, для того, чтобы создать парк, в регионе планируют углубить канал и укрепить берег, а также отсыпать дорожки для бега и велогонки.

Аким области Булат Бакауов во время презентации нового проекта отметил, что необходимо достроить мост, чтобы обеспечить доступ на ту сторону и начать завозить грунт.

«Разведку, транспортировку и завоз грунта нужно начать до зимы, чтобы не затянуть с этим до следующего лета. Это первоочередные работы, которые нужно выполнить. Проектировщики должны дать расчеты, какое количество грунта сегодня нужно», - заявил Булат Бакауов.

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Планируется, что на противоположной микрорайону стороне не будет производиться капитального строительства – комплекс будет состоять из легковозводимых сооружений, в которых можно было бы обеспечить спортсменов спальными местами и питанием.

По словам руководителя управления архитектуры и градостроительства области Нурлана Какмабетова, здесь появится этноаул, наподобие того, что соорудили в Астане к международной выставке ЭКСПО-2017. Он также отметил, что площадь этноаула составит 15 гектар.

«В юрточном городке будут проводить кульутрно-массовые мероприятия и народные гуляния. - Место под этноаул выбрано самое оптимальное – открытое, продуваемое, здесь много зелени, - сказал Нурлан Какмабетов.

Аким области подчеркнул, что в этноауле не должно быть элементов городского благоустройства – брусчатки, асфальта и прочего. Он также отметил, что здесь тоже нужны работы по поднятию участка.