В Петропавловске более 200 многоэтажек не готовы к отопительному сезону

В Петропавловске подключить отопление во всех детских садах, школах, объектах здравоохранения и культуры планируют до 1 октября, сообщает пресс-служба акима города.

Заместитель акима города Евгений Глотов отметил, что из 36 школ на сегодняшний день к отоплению подключены 34.

«По двум школам ведутся плановые работы, до конца недели мы по ним отработаем. Из 26 детских садов тепло дали в 24 дошкольных организациях, по оставшимся двум плановые работы ведутся тепловыми сетями», - пояснил он.

Как сообщается, в течение 10-12 дней со дня подписания постановления о начале отопительного сезона тепло подадут и во все жилые дома Петропавловска.

По словам руководителя жилищной инспекции Даулета Калиаскарова, из 1051 жилого дома порядка 800 провели промывку и опрессовку.

Считается, что жилой фонд города готов к отопительному сезону.

«Для своевременного подключения, председателям КСК необходимо обратиться в ТОО «Петропавловские тепловые сети» к своему контролёру и подать заявку на подключение. В первую очередь тепло будет подаваться в те дома, где уже есть паспорт готовности. В течение одного дня отопление подано в 120 многоквартирных домов», - сказал Даулет Калиаскаров.

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Он заверил, что в ближайшее время тепло появится во всех домах Петропавловска без исключения. В регионе установилась довольно холодная погода. Ночью столбик термометра опускается ниже нуля.