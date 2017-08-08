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В Программе развития продуктивной занятости приняли участие 248,4 тыс. человек

08.08.2017 12:31   427   0
В рамках заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, заслушан отчет вице-министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова о ходе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 7 месяцев 2017 года.
 
Б. Нурымбетов доложил, что в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 год предусмотрено 85,3 млрд тенге. 
 
По данным на 1 августа текущего года за участием в Программе обратились 276,2 тыс. человек, из них 248,4 тыс. (90%) включены в состав ее участников. Из числа включенных в состав участников, безработными являются – 200,0 тыс. человек (80,5%), самостоятельно занятыми – 48,4 тыс. (19,5%). На отчетную дату трудоустроено 213,9 тыс. человек, из них 178,3 тыс. (83,4%) имеют ОПВ. На постоянную работу трудоустроено 56,1% от общего количества трудоустроенных (119,9 тыс. человек).
 
В рамках первого направления Программы с 1 сентября 2017 года будет обеспечиваться бесплатное профессиональное и техническое образование для выпускников школ, не прошедших ЕНТ и не поступивших в учебные заведения. 
 
Около 21 тысячи молодых людей будут направлены на обучение в ТиПО на 2,5 года, с оплатой их обучения, выплатой стипендии, проездом и обеспечением одноразового горячего питания.
 
Также с 1 апреля началось краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам. На краткосрочные курсы уже направлены 27,7 тыс. человек.
 
Второе направление предусматривает развитие массового предпринимательства. В этих целях в новой Программе расширена география микрокредитования. Увеличена максимальная сумма кредита до 18 млн тенге, сроком до 5 лет, а в случаях занятия животноводством или созданием сельхозкооперативов – до 7 лет. Номинальная ставка кредита для конечного заемщика – не более 6% годовых. 
 
В целях расширения доступности кредитов введен механизм гарантирования кредитов – до 85% для начинающих и до 50% для действующих предпринимателей. В «Правилах микрокредитования на селе» сократили число документов, необходимое для получения микрокредита физлицами с 30 до 14, а юрлицами – до 9 документов.
 
По третьему направлению в рамках содействия в обеспечении занятости безработных и самостоятельно занятых трудоустроено более 213 тыс. человек, направлены на социальные рабочие места – 18 тыс. (109,7% от плана), 61 тыс. (78,5%) – на общественные работы, 15 тыс. молодых специалистов (88,2%) участвуют в «молодежной практике», и  около 120 тыс. трудоустроены Центрами занятости на свободные вакансии работодателей.
 
Также Ерлан Сагадиев доложил, что в рамках Программы министерство осуществляет общую координацию и мониторинг реализации подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда. Так с 2017 по 2021 годы по данному направлению в рамках Программы будут вовлечены 320,5 тысяч человек.
 
Также в регионах созданы 1844 мобильные группы по формированию списков претендентов на подготовку кадров. Определен перечень из 317 организаций образования и 271 приоритетной специальности для подготовки рабочих кадров (сервиса и обслуживания, технические, технологические, сельскохозяйственные) по 586 квалификациям. 
 
Министр пояснил, что в категорию участников Программы входят выпускники 9–11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения, ищущие работу, находящиеся в трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей и иные категории граждан. Кроме того, участники Программы будут обеспечены стипендией, одноразовым горячим питанием и проездом. Также было отмечено, что в настоящее время уже подано 12771 заявлений от претендентов на подготовку кадров.
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Я считаю, что Правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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