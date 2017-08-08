В Программе развития продуктивной занятости приняли участие 248,4 тыс. человек

В рамках заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, заслушан отчет вице-министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова о ходе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 7 месяцев 2017 года.

Б. Нурымбетов доложил, что в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 год предусмотрено 85,3 млрд тенге.

По данным на 1 августа текущего года за участием в Программе обратились 276,2 тыс. человек, из них 248,4 тыс. (90%) включены в состав ее участников. Из числа включенных в состав участников, безработными являются – 200,0 тыс. человек (80,5%), самостоятельно занятыми – 48,4 тыс. (19,5%). На отчетную дату трудоустроено 213,9 тыс. человек, из них 178,3 тыс. (83,4%) имеют ОПВ. На постоянную работу трудоустроено 56,1% от общего количества трудоустроенных (119,9 тыс. человек).

В рамках первого направления Программы с 1 сентября 2017 года будет обеспечиваться бесплатное профессиональное и техническое образование для выпускников школ, не прошедших ЕНТ и не поступивших в учебные заведения.

Около 21 тысячи молодых людей будут направлены на обучение в ТиПО на 2,5 года, с оплатой их обучения, выплатой стипендии, проездом и обеспечением одноразового горячего питания.

Также с 1 апреля началось краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам. На краткосрочные курсы уже направлены 27,7 тыс. человек.

Второе направление предусматривает развитие массового предпринимательства. В этих целях в новой Программе расширена география микрокредитования. Увеличена максимальная сумма кредита до 18 млн тенге, сроком до 5 лет, а в случаях занятия животноводством или созданием сельхозкооперативов – до 7 лет. Номинальная ставка кредита для конечного заемщика – не более 6% годовых.

В целях расширения доступности кредитов введен механизм гарантирования кредитов – до 85% для начинающих и до 50% для действующих предпринимателей. В «Правилах микрокредитования на селе» сократили число документов, необходимое для получения микрокредита физлицами с 30 до 14, а юрлицами – до 9 документов.

По третьему направлению в рамках содействия в обеспечении занятости безработных и самостоятельно занятых трудоустроено более 213 тыс. человек, направлены на социальные рабочие места – 18 тыс. (109,7% от плана), 61 тыс. (78,5%) – на общественные работы, 15 тыс. молодых специалистов (88,2%) участвуют в «молодежной практике», и около 120 тыс. трудоустроены Центрами занятости на свободные вакансии работодателей.