В рамках Дней PR в Казахстане состоится ежегодный XIV Международный PR-форум

31 мая в отеле «Ritz-Carlton» и 1 июня в урочище «Медео» в ресторане Qazaq Auyl, состоится 14-й PR-Форум «NEO PR. КОММУНИКАЦИИ 360°». Два дня два центра притяжения соберут всех участников PR-рынка для обсуждения трендов, текущих проблем и самых важных задач индустрии коммуникаций в Казахстане и в мире.

Бессменные организаторы мероприятия – неформальный Клуб казахстанских PR-профессионалов «PR-шы», агентство PGCommunications при поддержке Национальной Ассоциации по связям с общественностью Республики Казахстан (НАСО РК) и ICCO (International Communication Consultancy Organization).

Участники Форума – ведущие специалисты PR-отрасли страны, лидеры общественного мнения, топ-менеджеры государственных и бизнес-структур, маркетологи, журналисты и многие другие.

Традиционно Форум будет посвящен последним мировым трендам и вызовам международного PR-рынка, вопросам управления имиджем и репутацией страны и бизнеса, глобализации и локализации международных брендов, эффективным инструментам продвижения с учетом местной специфики.

В этом году будет снова представлен «Рейтинг PR-cобытий 2017 года. Топ-10 самых обсуждаемых и «горячих» тем в Казнете и за его пределами». Ситуация складывается так, что резонансные события в Казахстане и других странах не дают специалистам расслабиться. Об этом – в первый день форума. В рамках ивента состоится также важная секция «Коммуникации на казахском: большая перезагрузка». В стране идет активное формирование казахомыслящего пространства. Что мы о нем знаем? Не пора ли специалистам по коммуникациям задуматься о тонкостях взаимодействия с казахомыслящими аудиториями?

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«CEO и управление репутацией», управление рисками и работа с госорганами, социально чувствительные коммуникации, а также Digital marketing - другие важные темы первого дня форума.

Неформальный второй день форума состоится в знаменитом на весь Казахстан живописном урочище и даст возможность участникам получить информацию в интерактивном режиме;разработать рекомендации для государственных и бизнес-структур, продвигающих бренды;получить новые инструменты обсуждения и поиска решений; стать участником активного нетворкинга.

Для получения дополнительной информации пожалуйста связывайтесь:

Казахстанский Пресс-клуб, Асель Беримжарова, press@pressclub.kz 8701 749 02 00.