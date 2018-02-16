В России открыт филиал казахстанского бизнес-университета

BI University, основанный строительным холдингом BI Group как бизнес-школа для сотрудников и подрядчиков, открыл свой российский филиал в Иркутске.

Предпосылкой для этого события стало появление в структуре холдинга – российского дивизиона «Р-Восток». В 2017 году BI Road Construction, одна из компаний BI Group, занимающаяся дорожным строительством, стала совладельцем компании «Р-Восток», ранее 100% принадлежавшей ООО «Корпорация Р-Индустрия» ‒ одному из подрядчиков ОАО «РЖД». Сегодня «Р-Восток» ведет строительные работы на 13 проектах таких стратегически важных железнодорожных артерий, как Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская магистрали (ТСМ).

Десять проектов располагаются на БАМе: один объект ‒ реконструкция станции, 3 – строительство разъездов на перегоне, 1 ‒ строительство двухпутной вставки, остальные – строительство вторых путей. Каждый объект включает в себя обширный комплекс работ, таких как срезка и отсыпка земляного полотна, устройство водоотводных сооружений, верхнего строения пути, железнодорожных мостов, контактной сети, сигнализации централизации и блокировки и связи. Кроме того, имеют место общестроительные и сопутствующие им работы: железобетонные и металлические конструкции, архитектурные решения, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроосвещение, силовое электрооборудование и т.д. На ТСМ реализуется 3 проекта ‒ реконструкция железнодорожных станций Мегет, Ук и Байроновка.

Охранник Татишева рассказал в суде подробности убийства банкира

По словам председателя правления BI Road Construction Армана Жакенова, объекты обеих магистралей имеют большое значение как для ОАО «РЖД», так и для экономики края, потому как способствуют ликвидации «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока, что обеспечит рост перевозки грузов до 66,8 млн тонн в год.

«Для реализации столь важных задач дивизион сегодня формирует совместную команду из собственных и местных специалистов. Открытие филиала BI University в Иркутске позволит донести до сотрудников дивизиона и представителей подрядных организаций ключевые принципы корпоративной и профессиональной деятельности компании, внедрить в производство передовой опыт, применяемый нами, а главное, повысить уровень квалификации и профессиональных компетенций сотрудников обновленной компании «Р-Восток» и специалистов подрядных организаций. Этот опыт эффективного партнерства успешно реализован холдингом BI Group в Казахстане, где в университете проходят обучение также подрядчики и поставщики, а это напрямую влияет на конечный результат всей нашей деятельности», ‒ отметил Арман Жакенов.

Бишимбаев заявил о провокациях в изоляторе

Многие из тех, кто уже сегодня является частью команды «Р-Восток», присутствовали на церемонии открытия филиала. Они уверены, что данный шаг позволит закрепить серьезность намерений компании на рынке железнодорожного строительства Российской Федерации.

«Мы живем в такой век, когда информация обновляется буквально каждый день, ‒ подчеркнула директор BI University Ольга Баспаева, ‒ и для того, чтобы быть конкурентным с той производственной средой, которая нас окружает, мы должны обучать своих сотрудников каждый день. С этой целью и создавался университет. Стандарты железнодорожного строительства в Казахстане и в России несколько отличаются, поэтому для нас это тоже вызов и сейчас мы начинаем тесно сотрудничать с местными ВУЗами, связанными с этой спецификой».

BI University реализует 15 программ в сфере повышения квалификации строителей, проектных и финансовых менеджеров, специалистов в сфере охраны труда, менеджеров структурных подразделений, а также бизнес-партнеров компании ‒ владельцев малого и среднего бизнеса. За годы работы университет обучил более 7 000 сотрудников компании, а также представителей 150 компаний бизнес-партнеров. Предполагается, что новый импульс развитию университета придаст сотрудничество с одной из ведущих бизнес-школ Сколково, меморандум с которой подписан в декабре 2017 года.

Муратхан Токмади полностью признал вину в убийстве Татишева

Открытие филиала стартовало с тренинга для менеджеров «Я и моя компания» известного иркутского бизнес-коуча Оксаны Уваровой, а уже завтра за парты сядут специалисты-производственники.