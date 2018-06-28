В России предложили приравнять к паспорту номер мобильного и цифровую подпись

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве изучила законопроект, в котором рассматривается возможность подтверждения личности гражданина по номеру мобильного телефона, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа.



Для подтверждения личности гражданина предлагается ввести несколько идентификаторов. Помимо номера мобильного, в списке есть электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные.

Члены рабочей группы одобрили положение об использовании телефонного номера. Законопроект отправлен на доработку.

Также отмечается, что область применения такого идентификатора "может быть ограничена" в ходе дальнейшего обсуждения инициативы.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что в Госдуме предложили сделать SIM-карту идентификатором личности. Подчеркивалось, что она не заменит обычные паспорта, однако может использоваться для идентификации в некоторых случаях.

Кроме того, в правительстве обсуждали вопрос об электронных паспортах, которые могли бы полностью заменить привычный бумажный документ и имели бы больше функций.

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