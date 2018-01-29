В России прошли митинги против президентских выборов

Тысячи сторонников российского оппозиционера Алексея Навального вышли на уличные шествия в разных городах России в поддержку бойкота мартовских президентских выборов, которые оппозиция называет «переназначением» действующего главы государства Владимира Путина.

Участники демонстраций, на которые оппозиция рассчитывала вывести людей в 118 городах и населенных пунктах, высказывались за бойкот президентского голосования 18 марта, называя его фарсом и сетуя на отсутствие возможности выбирать.

Сам Навальный, которому ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты, был задержан в центре Москвы. Оппозиционеру грозит до 10 суток ареста.

Согласно данным полиции, участие в демонстрации в столице приняли около 1 000 человек. Полиция и оппозиция часто серьезно расходятся в оценке участников массовых акций.

Внушительная часть участников акций пришлась на молодёжь.

По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, на 19.00 (АСТ) по всей стране в ходе протестов были задержаны 185 человек.

Фото: Reuters