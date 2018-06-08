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В Семее начался ремонт в подтопленных домах пострадавшего населения

08.06.2018 19:29   801   0 Автор: Екатерина ГУЛЯЕВА

В Семей стали поступать первые транши компенсации пострадавшему населению. И городской акимат уже готов выплачивать подрядным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ремонтные работы в подтопленных домах, 30-процентную предоплату. Как ведутся ремонтные работы в первых домах, подписавших договор подряда, посмотрел сегодня аким Семея Ермак Салимов.

В поселке Мирный из 50 подтопленных домов ремонт пока начался только в двух. В доме по улице 7 Загородная, дом 27 подрядная организация уже завезла пока за собственный счет все инертные материалы и цемент, чтобы произвести полную замену пола в подтопленном доме.

«Мы работаем в тесном контакте с хозяйкой», - говорит исполнительный директор ТОО «Востокстройгрупп» Кирилл Андреев. – «По смете ремонт оценивается в 2 млн 330 тыс. вместе с НДС. Однако мы наполовину изменили список работ, учитывая пожелание хозяйки. Например, ремонт пола предполагал только замену деревянного покрытия. Но после вскрытия старого пола мы увидели, что под ним обильно проросли грибы от сырости. Поэтому все здесь надо изолировать и бетонировать, делать стяжку, а потом уже укладывать доски. Кроме того, мы будем заменять дверные проемы, выравнивать стены и клеить обои. Через две недели ремонт полностью закончим».

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По словам хозяйки дома Ольги Машковой, ее дом затопило почти до окон, и вода простояла почти сутки. Пенсионерке посоветовали в штабе по ликвидации ЧС обратиться к опытной подрядной организации, чтобы профессионалы привели в порядок ее дом.

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Этот же подрядчик взялся за ремонт еще одного дома на соседней улице: 6 Загородная, дом 29, в котором живут Николай и Лидия Романовские.

«У нас внутри дома ничего не высохло, совсем сырой пол и подвал, потому что вода подошла почти к самому полу», - говорит хозяин дома Николай Романовский. – «Ребята-строители посоветовали установить мощные вентиляторы, чтобы быстрее просушит подвал. Поэтому все работы пока делаем на улице. Мы  решили облицевать деревянный  дом кирпичом, чтобы было теплее. А уже осенью за собственный счет будем ремонтировать пол и подвал».

Как пояснил Ермак Салимов, первые транши компенсации пострадавшим уже начали поступать в Семей. И отдел ЖКХ в понедельник начнет заключать договоры с подрядчиками, которые будут ремонтировать дома пострадавших.

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«К сожалению, пока ремонт начался только в этих двух дома. Еще шестеро только нашли себе подрядную бригаду. И уже в понедельник эти подрядные организации  получат 30% предоплаты от суммы ремонтных работ. Остальные горожане пока еще думают и гадают, что и как им выгоднее сделать. Они требуют выдачи денег на руки, что невозможно в рамках существующего законодательства. А тем временем лето пройдет очень быстро. И дома надо ремонтировать уже сейчас. Только в поселке Мирный насчитывается 50 домов. В целом же, количество пострадавших домов составило 205. Еще 110 домов подтопило в дачном массиве Бобровка. И вот там все строительные и ремонтные работы мы уже завершаем. Так как правительство отказало этим гражданам в выплате компенсации, ремонтные работы мы проводили за счет благотворительных средств», - прокомментировал Ермак Салимов.

Общая сумма компенсации составила в Семее 371 млн тенге. Еще 58 млн предназначены для приобретения жилья тем пострадавшим, чьи дома были признаны аварийными и не пригодными для дальнейшего проживания. В настоящее время жильцы трех аварийных домов уже присмотрели себе квартиры в поселке Юность. И в ближайшее время отдел ЖКХ будет заключать сделку купли-продажи недвижимости с последующей передачей ее в частную собственность жильцов. Остальные пострадавшие пока еще подходящее жилье для себя так и не нашли.

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