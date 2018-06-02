В Семее пострадавшие от ЧС не смогут получить компенсацию на свои счета

Жителям пяти регионов Восточно-Казахстанской области, пострадавшим от ЧС природного характера из бюджета выделена компенсация в размере 1, 2 млрд тенге. Однако на свои счета и наличными граждане деньги не получат. Средства будут реализованы через «особый механизм» разработанный правительством РК.

В Правительстве РК разработан проект постановления, в котором Министерству по инвестициям и развитию поручено выделить из чрезвычайного резерва Правительства РК средства в сумме 1 млрд 200 млн 385 тыс. 100 тенге для перечисления акимату Восточно-Казахстанской области в виде целевых текущих трансфертов для приобретения жилья в коммунальный жилищный фонд для предоставления гражданам, чье жилище стало непригодным для проживания, а также проведение работ по восстановлению (ремонту) жилья, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации природного характера в Глубоковском, Зыряновском, Шемонаихинском, Аягозском районах и в городе Семей Восточно-Казахстанской области».

Именно этот документ дает старт огромной работе по выплате компенсаций пострадавшему населению и приобретению жилья для тех граждан, чьи дома были признаны непригодными для дальнейшего проживания. Принятие этого документа жители ВКО, в том числе и семейчане ожидали два месяца.

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Однако наличных средств на своих банковских счетах они так и не увидят. Правительство разработало особый механизм, по которому будут работать все заинтересованные стороны, причастные к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Существуют определенные правила выплаты компенсаций из средств республиканского бюджета», - пояснил жителям поселка Мирный Ермак Салимов.

Ранее пострадавшим было предложено открыть особые счета в банках для перечисления поступающих средств. Но тогда речь шла о возможных выплатах из средств местного (областного) бюджета, которых уже просто нет

На ликвидацию ЧС природного характера из средств областного бюджета уже было затрачено свыше 1, 200 млрд тенге.

Как признался сам градоначальник, всем, и в том числе местной исполнительной власти, было бы гораздо проще, если бы компенсацию просто выплатили жителям, перечислив определенные суммы на их счета. Однако это невозможно в силу ограничений, прописанных в казахстанском законодательстве. Поэтому, чтобы решить давно назревшую проблему, и начать, наконец, ремонтные работы в подтопленных домах, Ермак Салимов предложил жителям подтопленных домов, не теряя времени, начать подыскивать себе бригады отделочников или строительные компании, готовые отремонтировать их дома за безналичный расчет.

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«Условия достаточно простые, необходимо пригласить индивидуального предпринимателя, чей род деятельности отражает строительные или отделочные работы. Отдел ЖКХ Семея заключает с ним договор. Отдельный договор вы должны заключить со своим подрядчиком. Как только эти формальности будут закончены, отдел ЖКХ на счет подрядчика выплатит авансом 30% от общей суммы сметы», - разъяснил Ермак Салимов.

Эти средства пойдут на приобретение материалов и заработную плату строителям. Ну а оставшуюся сумму ЖКХ будет выплачивать подрядчикам по мере окончания тех или иных восстановительных работ. Для этого нужно будет предоставить в отдел ЖКХ акт выполненных работ и все подтверждающие понесенные расходы, документы и чеки.

Как оказалось, подрядчиком может выступить любой индивидуальный предприниматель. И даже если он занимается другим видом деятельности, ему будет достаточно внести дополнения в регистрационные документы в управление государственными налогами Семея, и приступать к работе. Впрочем, тут вариантов множество.

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Более того, по словам Ермака Салимова, в рамках подписанного договора можно будет менять порядок запланированных в первоначально составленной смете работ. Главное – это уложиться в определенную сумму, которую составляет компенсация каждому конкретному гражданину.

Как выяснилось, некоторые жители поселка Мирный, не дожидаясь принятия Постановления Правительства РК, самостоятельно начали ремонт в своих домах. Как они будут получать свою компенсацию, придется решать в индивидуальном порядке.

Напомним, что общая сумма компенсации для семейчан составила 282 млн 194 тыс. тенге для проведения восстановительных работ в 205 жилых домах. Еще 58 млн 600 тыс. тенге предназначены для приобретения жилья девяти пострадавших семьям, чьи дома были признаны непригодными.

«Мы будем приобретать жилье на вторичном рынке. По желанию граждан, мы можем купить дом или квартиру. Они могут сами найти себе жилье, а приобретать его будет отдел ЖКХ. Главное, чтобы сумма приобретаемого жилья соответствовала сумме компенсации», - отметил заместитель акима Семея Николай Ушаков.