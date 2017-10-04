В школах Астаны начнут преподавать "Общество и Религию"

В ряде школ Астаны планируется ввести новый предмет «Общество и религия», сообщил руководитель международного центра культур и религий министерства по делам религий и гражданского общества Айдар Абуов, передает корреспондент медиацентра акимата Астаны.

На сегодняшний день в учебной программе 9 классов среднеобразовательных школ столицы преподается предмет «Светскость и основы религиоведения». Однако, по словам господина Абуова, в учебной программе по данной дисциплине имеются недочеты. В связи с этим ведомство планирует ввести новое содержание в учебный курс 8 и 9 классов.

«Министерством образования и науки РК совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества РК разработана новая учебная программа «Общество и религия». Планируется, что после целого ряда экспертного обсуждения в школах будет введена данная учебная программа, для начала мы хотим ввести эту дисциплину в некоторых школах Астаны и Алматы в качестве эксперимента, а в последующие годы уже как новый предмет», – проинформировал Абуов на семинаре-совещании по обсуждению вопросов дальнейшей организации профилактики религиозного экстремизма и терроризма.

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Дисциплина «Общество и религия» будет состоять из более усовершенствованных техник. Предполагается, что написание учебника для предмета «Общество и религия» завершится до конца этого года.