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В школах Астаны начнут преподавать "Общество и Религию"

04.10.2017 16:43   1205   0

В ряде школ Астаны планируется ввести новый предмет «Общество и религия», сообщил руководитель международного центра культур и религий министерства по делам религий и гражданского общества Айдар Абуов, передает корреспондент медиацентра акимата Астаны.

На сегодняшний день в учебной программе 9 классов среднеобразовательных школ столицы преподается предмет «Светскость и основы религиоведения». Однако, по словам господина Абуова, в учебной программе по данной дисциплине имеются недочеты. В связи с этим ведомство планирует ввести новое содержание в учебный курс 8 и 9 классов.

«Министерством образования и науки РК совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества РК разработана новая учебная программа «Общество и религия». Планируется, что после целого ряда экспертного обсуждения в школах будет введена данная учебная программа, для начала мы хотим ввести эту дисциплину в некоторых школах Астаны и Алматы в качестве эксперимента, а в последующие годы уже как новый предмет», – проинформировал Абуов на семинаре-совещании по обсуждению вопросов дальнейшей организации профилактики религиозного экстремизма и терроризма.

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Дисциплина «Общество и религия» будет состоять из более усовершенствованных техник. Предполагается, что написание учебника для предмета «Общество и религия» завершится до конца этого года.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    13

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    20

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    37

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    107

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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