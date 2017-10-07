В Шымкенте 675 семей получили квартиры по программе «Нұрлы жер»

В Шымкенте 675 семьям вручили ключи от квартир. В торжественной церемонии вручения ключей от 35-ти квартир в новом служебном доме в микрорайоне Нурсат и 16-ти пятиэтажных домов в микрорайоне Туран принял участие аким ЮКО Жансеит Туймебаев, передает Kursiv.kz.

Глава области поздравил новоселов.

Как сообщили в пресс-службе акима ЮКО, 35 квартир в новом служебном доме, расположенном в административно-деловом центре города, получили очередники – работники культуры, военнослужащие, государственные служащие и бюджетники.

Как отмечается, в микрорайоне Туран 16 пятиэтажных домов построены в рамках программы «Нұрлы жер». Общее количество квартир – 640, по 40 квартир в каждой пятиэтажке. 339 квартир распределено среди очередников местных исполнительных органов.

В 2017 году в ЮКО ведется строительство 263 домов. Строительство 116 домов завершится к концу года. В результате 6000 семей получат жилье.