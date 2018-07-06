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В Туркестанской области стартовала программа "7-20-25"

06.07.2018 15:35   788   0

В рамках пяти социальных инициатив Президента стартовала жилищная программа «7-20-25». Выданы первые займы в Алматы, Астане, Актау, Усть-Каменогорске и Уральске. Жители Туркестанской области тоже могут подавать заявления. Об этом сообщил директор областного филиала Национального Банка Ануар Ботанбеков, передает пресс-служба акима Туркестанского региона.

По его словам, программа «7-20-25» значительно выделяется на фоне других государственных ипотечных программ.

«Населению предлагаются беспрецедентные условия получения ипотечного кредита по исторически минимальной ставке в 7%, с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости кредитуемого жилья, а также сроком кредита до 25 лет», - рассказал А. Ботанбеков.

Банкир отметил, что установлен ценовой потолок для приобретаемого жилья: для Астаны, Алматы, Актау и Атырау - 25 миллионов тенге, для остальных регионов - 15. Участвовать в программе сможет каждый гражданин Казахстана, не владеющий жильем на праве собственности и не имеющий другие ипотечные займы.

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Участник программы должен иметь постоянный подтверждённый доход от предпринимательской или трудовой деятельности. Всего на эту программу выделен один триллион тенге. На сегодняшний день подписаны соглашения с Банком Центркредит, Халык банком, Евразийским Банком, Цесна Банком, АТФ Банком, Банком РБК и Жилстройсбербанком.

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Астаны

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2,5 млн
казахстанцев
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Цитата дня
Я родился среди гор. Каждый день, вставая, я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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