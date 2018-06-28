Валюта нал
USD 339.04 339.90
RUB 5.38 5.42
EUR 394.95 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
340.44
-0.005%
EUR/KZT
396.31
-0.003%
RUB/KZT
5.38
+0.002%
EUR/USD
396.31
-0.003%
EUR/CHF
396.31
-0.003%
EUR/JPY
396.31
-0.003%
GBP/USD
449.86
-0.003%
USD/CHF
340.44
-0.005%
USD/JPY
340.44
-0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.44 396.31 5.38
-0.005% -0.003% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

В Туркестанской области установили границы четырех районов

28.06.2018 11:29   425   0

Постановлением Правительства от 22 июня установлены границы Жетысайского, Мактааральского, Келесского, Сарыагашского районов Туркестанской области.

Документ опубликован сегодня в официальных СМИ. Согласно постановлению, территория образуемого Сарыагашского района составляет 417074 гектара, границы обозначены следующим образом:

- северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении города Арыс и Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области);

- восточная граница проходит по существующей границе Казыгуртского района и Государственной границе Казахстана, проходящей по руслу канала Зах, граничащей с районом Кибрай Ташкентской области Узбекистана;

- южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, проходящей по руслу реки Келес, граничащей с районами Кибрай, Ташкент, Занги ата Ташкентской области Узбекистана, далее проходит по существующим границам сельских округов Биртилек, Ошакты, Бирлик, Жамбыл, Бозай образуемого Келесского района в составе Южно- Казахстанской области; западная граница проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом.

Тимур Бекмамбетов назвал формат кинематографа, за которым стоит будущее...
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, наряду со съемками традиционного «большого» кино, намерен продолжать работать над развитием и попул...

Экс-замакима Риддера, сбивший насмерть человека, сядет на год

Территория образуемого Келесского района составляет 345129 гектара:

- северная граница проходит по существующим границам сельских округов Алимтау, Дарбаза, Тегисшил, Куркелес и поселка Коктерек образуемого Сарыагашского района; восточная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с районами Занги ата и Янгиюль Ташкентской области Узбекистана;

Материалы по теме

Экс-замакима Риддера, сбивший насмерть человека, сядет на год

Тимур Бекмамбетов назвал формат кинематографа, за которым стоит будущее

Несвободная пресса: где быть журналистом опасно для жизни?

МСХ о сибирской язве в Кыргызстане: опасности для Казахстана нет

Жители Астаны считают повышение тарифов на проезд необоснованным из-за плохого сервиса

- южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с районом Чиназ Ташкентской области Узбекистана, далее проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом;

- западная граница проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом.

Площадь территории Жетысайского района составляет 104634,19 гектара.

Северная граница района проходит по Шардаринскому водохранилищу Шардаринского района. Восточная граница проходит по границе образуемого Мактааральского района, южная граница проходит по границе Акалтынского района Сырдарьинской области Узбекистана. Западная граница проходит по границам Фаришского и Мырзачульского районов Жизакской области Узбекистана.

Тимур Бекмамбетов назвал формат кинематографа, за которым стоит будущее

Площадь территории Мактааральского района составляет 80763,81 гектара. Северная граница проходит по Шардаринскому водохранилищу Шардаринского района, восточная граница проходит по границе Сырдарьинского района Сырдарьинской области Узбекистана, южная граница проходит по границе Мырзаабатского, Акалтынского районов Сырдарьинской области Узбекистана, западная граница проходит по границе образуемого Жетысайского района. Ранее, 20 февраля, сообщалось о том, что два крупнейших района разделят в Южно-Казахстанской области.

Так, за разделение Мактааральского и Сарыагашского районов проголосовали депутаты областного маслихата на внеочередной двадцатой сессии.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, в чем главная причина слабости высшего образования в Казахстане?
  • 1. Низкие заработные платы преподавателей

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    34

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    50

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    81

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    20

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета
    11

Цифра дня
11
человек
утонули в водоемах Казахстана за минувшие выходные (23-24 июня)
Цитата дня
Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное