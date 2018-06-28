В Туркестанской области установили границы четырех районов

Постановлением Правительства от 22 июня установлены границы Жетысайского, Мактааральского, Келесского, Сарыагашского районов Туркестанской области.

Документ опубликован сегодня в официальных СМИ. Согласно постановлению, территория образуемого Сарыагашского района составляет 417074 гектара, границы обозначены следующим образом:

- северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении города Арыс и Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области);

- восточная граница проходит по существующей границе Казыгуртского района и Государственной границе Казахстана, проходящей по руслу канала Зах, граничащей с районом Кибрай Ташкентской области Узбекистана;

- южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, проходящей по руслу реки Келес, граничащей с районами Кибрай, Ташкент, Занги ата Ташкентской области Узбекистана, далее проходит по существующим границам сельских округов Биртилек, Ошакты, Бирлик, Жамбыл, Бозай образуемого Келесского района в составе Южно- Казахстанской области; западная граница проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом.

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Территория образуемого Келесского района составляет 345129 гектара:

- северная граница проходит по существующим границам сельских округов Алимтау, Дарбаза, Тегисшил, Куркелес и поселка Коктерек образуемого Сарыагашского района; восточная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с районами Занги ата и Янгиюль Ташкентской области Узбекистана;

- южная граница проходит по Государственной границе Казахстана, граничащей с районом Чиназ Ташкентской области Узбекистана, далее проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом;

- западная граница проходит по руслу реки Сырдарья, граничащей с Шардаринским районом.

Площадь территории Жетысайского района составляет 104634,19 гектара.

Северная граница района проходит по Шардаринскому водохранилищу Шардаринского района. Восточная граница проходит по границе образуемого Мактааральского района, южная граница проходит по границе Акалтынского района Сырдарьинской области Узбекистана. Западная граница проходит по границам Фаришского и Мырзачульского районов Жизакской области Узбекистана.

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Площадь территории Мактааральского района составляет 80763,81 гектара. Северная граница проходит по Шардаринскому водохранилищу Шардаринского района, восточная граница проходит по границе Сырдарьинского района Сырдарьинской области Узбекистана, южная граница проходит по границе Мырзаабатского, Акалтынского районов Сырдарьинской области Узбекистана, западная граница проходит по границе образуемого Жетысайского района. Ранее, 20 февраля, сообщалось о том, что два крупнейших района разделят в Южно-Казахстанской области.

Так, за разделение Мактааральского и Сарыагашского районов проголосовали депутаты областного маслихата на внеочередной двадцатой сессии.