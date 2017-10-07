В ЮКО за взятку задержан начальник управления внутренней политики

За взятку задержан начальник управления внутренней политики Южно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн. тенге задержан руководитель управления внутренней политики акимата области Толеген Б.Б. Денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н.Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. 6 октября т.г. Толеген Б.Б. водворен в ИВС УВД г. Шымкента», - говорится в сообщении Нацбюро.

В связи с полным признанием вины процессуальное задержание в отношении Шалкеева Н.Р. не применялось. Проводится досудебное расследование.



