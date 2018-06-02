В ЮКО задержан замглавы департамента госдоходов

Национальным бюро по противодействию коррупции изобличен заместитель руководителя департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Нуржан Тенлибаев, сообщает пресс-служба Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

«Последний (Нуржан Тенлибаев) организовал и вовлек подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности», - говорится в сообщении.

По данным Нацбюро, размер незаконных вознаграждений за период 2017-2018 годы составил 1,2 млн долларов. Тенлибаев задержан на основании статьи 128 УПК и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.