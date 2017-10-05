В управленческом составе Казахмыса возможны сокращения

С целью повышения эффективности и качества производительности труда в корпорации Казахмыс может произойти кадровая оптимизация. Это связано с переизбытком сотрудников в управлении. Генеральный директор управляющего совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев рассказал о социальной политике компании, технике безопасности и повышении заработных плат.

Г-н Крыкпышев объявил, что с 1 сентября текущего года в компании было принято решение поднять зарплату сотрудникам, используя дифференцированный подход в зависимости от вида деятельности. Благодаря этому наибольшее повышение получили металлурги и обогатители. При этом управленческого персонала повышение заработной платы не коснулось.

Увеличение заработных плат является частью социальной политики компании, в рамках которой проводится мониторинг цен на продовольствие, и оценка заработных плат на предмет их соответствия рыночной ситуации.

Спикер поделился, что средняя зарплата по рабочим специальностям составляет 207 тысяч тенге, что на 20% больше, чем в других компаниях. В разбивке по профессиям уровень зарплат меняется в зависимости от региона. Например, у жезказказганских горняков заработная плата составляет 500 тысяч тенге, на карагандинско-балхашской площадке около 360-370 тысяч тенге, по обогатителям и металлургам в среднем 200 тысяч тенге. С первого сентября зарплата металлургов увеличилась в среднем на 25 тысяч, у обогатителей на 20 тысяч и на 15 - у горняков. В остальных вспомогательных профессиях увеличение приблизительно на 10 тысяч тенге.

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Г-н Крыкпышев также поделился, что на протяжении двух месяцев совместно с правительством и областным акиматом обсуждается вопрос по оптимизации персонала в управлении. «У нас очень много людей в управленческом персонале, это не касается рабочего персонала и основных профессий. Скорее всего оптимизация затронет главные офисы: Караганда, Алматы, Астана, не затрагивая производственные площадки», - пояснил он.

По предварительным подсчетам ожидается, что около 2 тысяч человек могут попасть под сокращение, однако точные данные и решения будут известны, вероятней всего в следующем году.

Спикер также рассказал о работе по технике безопасности, которая является одним из приоритетных направлений в компании. Согласно стратегии, разработанной совместно с компанией DuPont, одной из задач которой было снизить травматизм на 8%, на сегодняшний день уже имеются положительные результаты. «Если брать по анализу нашей деятельности, сравнивая с прошлым годом, то за 8 месяцев 2016 года и 8 месяцев 2017 года мы снизили травматизм на 33%», - отметил спикер. По мероприятиям, разработанным в части техники безопасности было освоено 5,5 млрд тенге.

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Многие инициативы, проводимые в компании, связаны с реализацией специальной программы повышения операционной эффективности «Казахмыс-2020», одним из элементов которой является повышение производительности труда.