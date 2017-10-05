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В управленческом составе Казахмыса возможны сокращения

05.10.2017 13:23   656   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

С целью повышения эффективности и качества производительности труда в корпорации Казахмыс может произойти кадровая оптимизация. Это связано с переизбытком сотрудников в управлении. Генеральный директор управляющего совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев рассказал о социальной политике компании, технике безопасности и повышении заработных плат.

Г-н Крыкпышев объявил, что с 1 сентября текущего года в компании было принято решение  поднять зарплату сотрудникам, используя дифференцированный подход в зависимости от вида деятельности. Благодаря этому наибольшее повышение получили металлурги и обогатители. При этом управленческого персонала повышение заработной платы не коснулось.

Увеличение заработных плат является частью социальной политики компании, в рамках которой проводится мониторинг цен на продовольствие, и оценка заработных плат на предмет их соответствия рыночной ситуации.  

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Спикер поделился, что средняя зарплата по рабочим специальностям составляет 207 тысяч тенге, что на 20% больше, чем в других компаниях. В разбивке по профессиям уровень зарплат меняется в зависимости от региона. Например, у жезказказганских горняков заработная плата составляет 500 тысяч тенге, на карагандинско-балхашской площадке около 360-370 тысяч тенге, по обогатителям и металлургам в среднем 200 тысяч тенге.  С первого сентября зарплата металлургов увеличилась в среднем на 25 тысяч, у обогатителей на 20 тысяч и на 15 - у горняков. В остальных вспомогательных профессиях увеличение приблизительно на 10 тысяч тенге.

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Г-н Крыкпышев также поделился, что на протяжении двух месяцев совместно с правительством и областным акиматом обсуждается вопрос по оптимизации персонала в управлении. «У нас очень много людей в управленческом персонале, это не касается рабочего персонала и основных профессий. Скорее всего оптимизация затронет главные офисы:  Караганда, Алматы, Астана, не затрагивая производственные площадки», - пояснил он.

По предварительным подсчетам ожидается, что около 2 тысяч человек могут попасть под сокращение, однако точные данные и решения будут известны, вероятней всего в следующем году.  

Спикер также рассказал о работе по технике безопасности, которая является одним из приоритетных направлений в компании. Согласно стратегии, разработанной совместно с компанией DuPont, одной из задач которой было снизить травматизм на 8%,  на сегодняшний день уже имеются положительные результаты. «Если брать по анализу нашей деятельности, сравнивая с прошлым годом, то за 8 месяцев 2016 года и 8 месяцев 2017 года мы снизили травматизм на 33%», - отметил спикер. По мероприятиям, разработанным в части техники безопасности было освоено 5,5 млрд тенге.

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Многие инициативы, проводимые в компании, связаны с реализацией специальной программы повышения операционной эффективности «Казахмыс-2020», одним из элементов которой является повышение производительности труда. 

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    15

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    25

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  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    134

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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