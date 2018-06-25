В Уральске задержали радикальную религиозную группировку

Сегодня в Уральске силами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан была пресечена деятельность радикальной религиозной группировки, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В ходе проведения спецоперации задержаны 8 членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература.

Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях.

По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.