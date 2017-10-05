Вакцинация от пневмококковой инфекции позволяет снизить детскую смертность от пневмонии на 70%

Директор по научной деятельности и здравоохранению в компании GlaxoSmithKline Vaccines Отавио Синтра в интервью «Къ» рассказал о том, как влияет вакцинация против пневмококковой инфекции на показатели младенческой смертности, разнице между пневмококковыми вакцинами ПКВ-10 и ПКВ-13, а также о том как внедряются эти вакцины в мире.

В сентябре между компаниями GlaxoSmithKline (GSK) и Pfizer прошли дебаты «Рациональный выбор пневмококковых вакцин для программ вакцинопрофилактики в Казахстане». В рамках дебатов компании представили аргументы об эффективности вакцин ПКВ-10 компании GSK и ПКВ-13 от Pfizer. C 2010 года в Казахстане поэтапно внедрена вакцина ПКВ-13. Главная цель дебатов, по мнению г-на Синтра, состояла в том, чтобы добиться открытого тендера для выбора вакцины от пневмококковой инфекции.

- В рамках дебатов обсуждались вопросы о рисках при закупе вакцин только от одного производителя. Справедливы ли эти мнения и какой производственный цикл имеет вакцина?

- Риски зависимости от одного поставщика вполне очевидны. Всего лишь несколько компаний в мире способны наладить производство современных вакцин в глобальном масштабе. Производство вакцин – в отличие от производства химических препаратов – чрезвычайно сложный процесс. На всех этапах производства выполняются сотни тестов, гарантирующие качество вакцины. К примеру, процесс производства 10-валентной конъюгированной вакцины против пневмококковой инфекции от момента размещения заявки до выхода препарата с предприятия занимает 24 месяца.

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- Поскольку мы говорим о детской вакцинации, на какой период действует вакцина, то есть до какого возраста защищен привитый ребенок?

- В настоящее время мы располагаем данными клинических исследований, что иммунитет против возбудителя продолжается в течение пяти лет. Возможно, что защита и более продолжительна. Чрезвычайно важно защитить ребенка в первые пять лет жизни, когда пневмококковая инфекция смертельно опасна для малыша. В старших возрастных группах пневмококковая инфекция также представляет угрозу, но эти риски ниже. О том, что защита продлится до старости после прививок, полученных на первом году жизни, говорить не приходится. По этой причине наши уважаемые оппоненты рекомендуют вакцинацию лиц старшего возраста. Однако при ограниченных ресурсах, об этом говорит и ВОЗ, нужно сосредоточиться на маленьких детях. И обе вакцины от пневмококковой инфекции - и 10- и 13-валентная - работают в этих возрастных группах.

- В этой связи я хотела бы уточнить, имеются ли данные по уровню смертности в мире от пневмококковой инфекции? И как они менялись под влиянием вакцинации?

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- Нужно понимать, что детская и младенческая смертность - это интегральные показатели, которые отражают эффективность социальной политики государства и системы здравоохранения в целом. Что мы знаем наверняка, так это то, что внедрение пневмококковой вакцинации, универсальной вакцинации детей до двух лет при условии высокого охвата и продолжительности программы не менее трех лет, позволяет снизить смертность от пневмонии среди привитых на 15 -70%, а смертность от менингитов на 50 -70% (по данным систематического обзора эффективности 10- и 13- валентной вакцин против пневмококковой инфекции, проведенной Панамериканской организацией здравоохранения, PAHO, опубликованного в конце 2016 года). При оценке пневмококковых конъюгированных вакцин, проведенных центром IVAC (Международного центра по доступности вакцин), снижение смертности от всех причин, смертности от пневмоний, смертности от инвазивной пневмококковой инфекции варьирует в диапазоне 6-56% (апрель 2017 г.).

Важно, что влияние 13- и 10-валентной вакцин на общую детскую смертность после внедрения этих прививок, вполне сравнимо. Позвольте обратиться к опыту международных организаций (ВОЗ, ЮНЕСКО, GAVI и т.д.) Если бы была принципиальная разница в эффективности этих препаратов, эти организации не стали бы работать с двумя вакцинами лишь из стратегического интереса. На уровне страны мы видим примеры, когда в системах здравоохранения присутствуют два препарата. К примеру, в Германии, где родитель выбирает вакцину по рекомендации врача, после чего родителю возвращаются средства, затраченные на вакцинацию. В Швеции различные вакцины применяются в зависимости от округа/ региона. В республике Казахстан министерство здравоохранения покупает за государственные деньги вакцину, а затем бесплатно предоставляет ее населению.

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В Российской Федерации выбрана 13-валетная вакцина. Но я хочу подчеркнуть, что наши уважаемые оппоненты объявили о локализации производства на территории Российской Федерации. Узбекистан - это страна, которая получает помощь глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), выбрал 13-валентную вакцину. Но мы не исключаем, что ситуация изменится – например, когда срок предоставления помощи от GAVI истечет и страна будет вкладывать в закупку вакцины уже свои деньги.

- Если говорить о количестве серотипов, то будет ли происходить их дальнейшее наращивание и повлияет ли это на эффективность действия вакцин против пневмококковой инфекции?

- В целом, производители вакцин, а именно GSK и Pfizer, идут не по пути наращивания серотипов, которых насчитывается порядка 92. Совершенно очевидно, что мы не сможем закрыть все, кроме того, появляются и новые серотипы. Мы ищем альтернативные пути профилактики пневмококковой инфекции. Очень важно понимать, что 92 серотипа пневмококков различаются по своей клинической значимости, способности персистировать, вызывать различные формы инфекции и т.д. Что касается вакцины Синфлорикс, она официально показана для предотвращения пневмококковых инфекций, обусловленных серотипом 19А. Не вызывает сомнений, что она способна обеспечить защиту против инфекций, которые вызывает серотип 6А. Конкурентный препарат содержит серотип 3, но защита против 3 серотипа не обеспечивается в той же мере, как и против других серотипов. Это связано с биологическими особенностями возбудителя.

В целом, вакцинация против пневмококковой и ротавирусной инфекций может оказать колоссальное влияние на состояние общественного здоровья. Когда я пришел руководить отделением детских инфекций в университете Сан Паулу, там было 60 коек для пациентов с кишечными инфекциями и 100 коек для пациентов с респираторными инфекциями. С тех пор прошло почти 30 лет. Благодаря тому, что программа вакцинации в Бразилии была очень успешной, эти койки стали не нужны.

- Насколько актуальны инфекции, вызванные названными серотипами для Казахстана, то есть как оценить эффективность вакцины?

- Мы пропагандируем подход, который был положен в основу обзора IVAC, подготовленного Университетом Джона Хопкинса и школой общественного здравоохранения Блумберга в США, в подготовке которого приняли участие эксперты CDC, ВОЗ, Университетского колледжа в Лондоне. Необходима интегральная оценка того, как вакцинация повлияет на показатели госпитализации пациентов с пневмонией, менингитами и другими формами инвазивной пневмококковой инфекции, смертности от этих форм инфекции, и т.д.

- Внедрение вакцины против пневмококковой инфекции в Казахстане началось в 2010 году. Почему решение прийти на казахстанский рынок к GSK пришло именно сейчас, а не семь лет назад, когда вакцина против пневмококковой инфекции закупалась у Pfizer?

- Прежде всего, полномасштабная вакцинация против пневмококковой инфекции в масштабах республики начата в Казахстане несколько лет назад. Исторически разрабатывать вакцины начали примерно одновременно, компания Wyeth, которая впоследствии стала компанией Pfizer, имела 7-валентную пневмококковую вакцину, потом они разработали 13-валентную, а мы создали 10 – валентную вакцину. Многие страны проделали путь от 7-валентной вакцины, к 10- и к 13 - валентной. За последние годы накоплено много новых данных, которые позволяют сделать вывод о том, что 10 – и 13- валентная вакцины демонстрируют сходный профиль эффективности и безопасности. Поэтому выбор вакцины может быть осуществлен в рамках открытого, прозрачного и справедливого тендера, что позволит существенно снизить стоимость вакцины. Кстати, эти средства могут быть реинвестированы в здравоохранение республики, например, позволят защитить малышей от еще одной инфекции – например, ротавирусной.

- Каких результатов вы ожидаете от прошедших дебатов?

- По результатам дебатов была принята взвешенная резолюция, отражающая прозвучавшие точки зрения. Сейчас в Казахстане происходит то, что происходило во многих странах мира. Когда эксперты представляют данные об эффективности, безопасности и принимается решение, главное - чтобы было принято решение об открытом тендере. Например, в Бельгии была выбрана 10-валентная вакцина Синфлорикс, в Люксембурге - 13-валентная вакцина производства компании Pfizer. Основная задача - это добиться решения о проведении тендера, чтобы руководство государственных агентств и ведомств пошли на равноправную, открытую, прозрачную процедуру.

- Не могли бы Вы привести примеры, какой экономический эффект эта практика проведения открытых тендеров имела других странах?

- Мы понимаем, что если вакцины обладают сравнимой эффективностью при сравнимой цене за дозу препарата, то эффективность затрат сопоставима. Обе вакцины хороши с точки зрения фармакоэкономики. Что касается примеров результатов проведения тендера, то, например, в Марокко на разницу, полученную при проведении открытого тендера удалось внедрить в национальный календарь иммунизации еще одну прививку.

- Во многих странах также остается актуальной проблема недоверия населения к вакцинации. Так, в августе министр здравоохранения РК говорил о возможном введении штрафов для лиц, отказывающихся от вакцинации. Какие меры в мире применяются для того, чтобы население прививалось?

- Что касается мер воздействия, в разных странах применяются разные способы. В Австралии это штрафы, в Бразилии и Калифорнии ограничивают посещение школы непривитыми детьми. В Бразилии также есть другие системы контроля. Например, когда человек устраивается на работу, он должен иметь определенные прививки. В России есть список профессий, где нужна обязательная вакцинация. Но репрессии дают ограниченный эффект. Более сложный, но и более эффективный путь - это равноправный уважительный диалог, который ведет к добровольной, осознанной вакцинации. Один из основных аспектов в решении данной проблемы – это форма и содержание образовательных программ, адресованных и медикам, и населению. Образованный человек сможет принять решение о том, стоит ли ему прививать себя или ребенка и почему.