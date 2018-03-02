Величина казахстанского прожиточного минимума в феврале составила 26 008 тенге

В Казахстане величина прожиточного минимума в феврале 2018 года составила 26 008 тенге, что на 0,5% больше показателя предыдущего месяца - 25 879 тенге, передает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале этого года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 1,6%, соответствующим месяцем прошлого года - на 17,1%.

В структуре величины прожиточного минимума в прошлом месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 10,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.