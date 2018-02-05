Величина прожиточного минимума в Казахстане в январе составила 25 879 тенге

В Казахстане за январь 2018 года величина прожиточного минимума составила 25 879 тенге, что на 1,1% больше в сравнении с декабрем 2017 года.

Данный показатель по сравнению с январем 2017 года вырос на 18,5%, сообщил статкомитет Минэкономики.

По данным статистиков, в январе в общем показателе величины прожиточного минимума доля продовольственных товаров составила 14 234 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг - 11 645 тенге.

Согласно сообщению статкомитета, величина прожиточного минимума в прошлом месяце у детей до 13 лет составила 20 874 тенге, у юношей 14-17 лет - 32 660 тенге, у девушек этого же возраста - 25 026 тенге, у трудоспособных мужчин - 30 756 тенге, у женщин - 24 423 тенге, у пенсионеров и пожилых людей - 24 224 тенге.

Население Казахстана составляет 18 млн человек.