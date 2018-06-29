Верховный суд РК принял пять нормативных постановлений

Верховный суд РК на пленарном заседании принял пять нормативных постановлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше очередное заседание транслируется в онлайн-режиме. Конечно, не все зрители - юристы. Поэтому, поскольку это прямой эфир, свои доклады мы должны излагать очень понятным языком. Докладчики заранее об этом предупреждены. Чтобы всем было понятно, какие вопросы мы рассматриваем, я коротко приведу два примера.

Например, кто-то по ложному обвинению был осужден. Позже стало известно, что доказательства были ложными, и сфабриковавшие обвинение лица наказаны. А что делать по прежнему приговору? В каком порядке нужно аннулировать и пересмотреть этот приговор? Или другой случай.

Например, кто-то взял на себя ответственность за преступление, которого он не совершал. К сожалению, и такие факты есть. Не только в нашей стране, во всем мире, во всех государствах такие факты встречаются. Позже, когда приговор вынесен, человек осужден, стало известно, что преступление совершил кто-то другой. Что нужно делать в таком случае? В каком порядке нужно пересмотреть дело? В практике возникает множество вопросов, и чтобы на них ответить, разработан проект специального нормативного постановления», - сказал председатель Верховного суда Жакип Асанов.

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Судья Верховного суда Ербол Рахимбеков отметил, что пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам разрешает ситуацию, когда судом соблюдены все требования закона, ничто им не нарушено, но в последующем принятое судебное решение является незаконным.

«Речь не идет об автоматической отмене судебного акта. В каждом конкретном случае суд оценивает имеющиеся основания для пересмотра уголовного дела с точки зрения интересов участников уголовного процесса, общей идеи правосудия и того, как установленные обстоятельства повлияли на законность и обоснованность приговора», - сказал Ербол Рахимбеков.

Судья Верховного Суда Гульнара Мергенова рассказала, что совершенствование норм уголовно-процессуального законодательства в части регламентирования процессуальных издержек необходимо в целях эффективной защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства. Институт процессуальных издержек предусматривает возможность возмещения затрат, понесенных в связи с осуществлением уголовного судопроизводства, не только из государственного бюджета, но и за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного, путем взыскания с них расходов, понесенных при производстве по уголовному делу. НП разъясняет понятия процессуальных издержек и иных расходов, относящихся к ним, порядок их взыскания, а также некоторые нормы процессуального закона, регламентирующие эти вопросы.

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Судья Верховного Суда Асан Ескендиров представил проект НП по внесению поправок в НП по вопросам применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

При этом он отметил, что правильное понимание и применение норм права участниками хозяйственных товариществ и судами гарантирует стабильность гражданско-правового оборота, защищенность вложенных в создание предприятий инвестиций, что, в конечном счете, влияет на инвестиционный климат в стране. НП очерчивает круг субъектов и предмета корпоративных споров в целях соблюдения правил о подсудности споров, разъясняет вопросы соблюдения прав участников товариществ и их ответственности за невыполнение обязанностей, установленных Законом и учредительными документами.

Регламентированы полномочия судов при рассмотрении исков об оспаривании решений общих собраний товарищества, когда его участники владеют равным размером долей, по 50 %, и не могут принять решение в силу отсутствия большинства голосов. Принятие проекта НП «О признании утратившими силу некоторых нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан» судья Верховного суда Аскаржан Кенжегарин объяснил исключением из Уголовного кодекса статьи 215 об ответственности за лжепредпринимательство и тем, что на данный момент суды не рассматривают уголовные дела в рамках данной статьи.

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