Вице-министра энергетики Гани Садибекова арестовали на два месяца

В Астане районным судом санкционирован арест вице-министра энергетики Гани Садибекова и представителя подрядчика Серикбая Жумалинова.

«2 марта суд №2 района Алматы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Гани Садибекова», - сообщила пресс-служба столичного суда.

Кроме того, на два месяца арестован представитель подрядной организации Серикбай Жумалинов.

Как сообщалось ранее, 2 марта задержали вице-министра энергетики Гани Садибекова и еще ряд лиц, которые подозреваются в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.