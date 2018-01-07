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Владельцев восьми стройкомпаний Астаны осудили за хищения 3,5 млрд тенге

07.01.2018 20:30   1380   0

Владельцы восьми крупных компаний по строительству жилья в Астане получили сроки лишения свободы от пяти до 11 лет за хищение свыше 3,5 млрд тенге, сообщает «КазТаг».

«Признать Вадима Машурова виновным по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с конфискацией имущества, находящегося в собственности осуждённого, добытого преступным путём», – говорится в приговоре Алматинского районного суда №2 города Астаны

Следствие установило, что председатель совета директоров АО «Ипотечная организация «Центр Капитал» Вадим Машуров с 2007 по 2016 год в группе лиц по предварительному сговору неоднократно совершал хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Установлено, что компания не имела ни проектно-сметной документации на строительство ЖК «Территория комфорта 1», ни разрешения на строительство и привлечение денежных средств дольщиков. Более того, застройщик не выкупил земельные участки под новостройкой.

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«Тем самым, обманывая и злоупотребляя их доверием, через не подозревающих о преступных намерениях В. Машурова сотрудников отдела продаж, начал привлекать средства дольщиков, продавая последним квартиры в незаконно строящемся жилом комплексе, а полученными денежными средствами, пренебрегая интересами обманутых дольщиков, распоряжался по своему усмотрению», – говорится в приговоре суда.

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В итоге стройкомпания получила от дольщиков более 2,5 млрд тенге, от управления строительства Астаны – 281 млн тенге, от ТОО «Атлант инжиниринг» – 375 млн тенге. При этом стоимость фактически выполненных работ на 15 февраля 2012 года составила чуть больше 1 млрд тенге.

«В период времени с 23 декабря 2006 года по 2013 год группа лиц похитила денежные средства участников долевого строительства ЖК «Территория комфорта 1» в размере 3 540 761 044 тенге, в особо крупном размере, которыми, пренебрегая интересами обманутых дольщиков, распорядилась по своему усмотрению. В период с 15 октября 2012 года по 9 декабря 2016 года путём присвоения и растраты совершили хищение вверенных денежных средств, внесённых инвесторами и пайщиками на строительство ЖК «Магистральный 3» в Астане в особо крупном размере, всего на общую сумму 3 718 201 727,48 тенге. Из них установлены факты растраты на сумму 2 908 204 178 тенге», – заключается в приговоре суда.

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От пяти до 11 лет по решению суда получили шесть руководителей казахстанских и иностранных компаний: ТОО «КазИнвестКонстракшнГрупп» – Алия Матаева, генеральный директор ТОО «Атлант инжиниринг» Гулзада Омирбай, директор ТОО «Казтехбетонпродактс» Дмитрий Бутиков, директор ТОО Expolis Invest VM Владислава Белюсенко, директор ТОО Expolis Investments Руслан Шафи, председатель правления ЖСК «Магистральный-3» Аминаш Душкаева, председатель правления ТОО Centrе Capital&Co Анна Агапова.

Летом 2016 года сообщалось, что в ЖК «Территория комфорта-1» вложили 2,56 млрд тенге, готовность объекта составляет 50%, возведён каркас здания до четвёртого этажа. Для завершения строительства требуется около трёх млрд тенге.

К концу года в Астане рассматривалось 43 уголовных дела в отношении недобросовестных застройщиков. В числе проблемных объектов ЖК «Абат», на контроль взят ЖК Royal EХРО в связи с арестом руководителя по предыдущему уголовному делу по объекту ЖК «Магистральный-3».

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  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
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