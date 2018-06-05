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Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России по версии Bloomberg

05.06.2018 16:40   502   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Bloomberg, самым богатым человеком в России стал предприниматель Владимир Лисин.

Основными активами 62-летнего Владимира Лисина являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Согласно Bloomberg акции НЛМК поднялись на 3,5% в минувший понедельник, тем самым увеличив его состояние Лисина до $20,19 млрд.

Самый богатый россиянин в 1978 году окончил Сибирский металлургический институт в Новокузнецке по специальности инженер-металлург. Трудовую деятельность начал в 1975 году электрослесарем в объединении «Южкузбассуголь». По окончании института работал в НПО «Тулачермет», где прошёл путь от подручного сталевара до заместителя начальника цеха.

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Фото: Gosrf.ru

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