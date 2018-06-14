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Власти Алматы обещают привести пешеходные мосты города в порядок по единой концепции

14.06.2018 18:02   811   0

Cостояние надземных пешеходных мостов в Алматы постепенно ухудшается. В акимате заверили, что держат ситуацию на контроле, передает МИА «Казинформ».

В настоящее время в Алматы насчитывается 69 надземных пешеходных переходов, из них в Жетысуском районе 19, в Алатауском 18, в Медеуском 12, в Бостандыкском 7, в Ауэзовском 5, в Турксибском 4, в Наурызбайском 3 и в Алмалинском 1. Из тех же 50 надземных пешеходных переходов оборудованы подъемными платформами в количестве 106.

При этом алматинцы и гости города регулярно выкладывают фото, на которых изображены изъяны пешеходных мостов.

«В результате неоднократных актов вандализма на 26 надземных пешеходных переходах 56 подъемников были выведены из строя. Управлением совместно с районными акиматами разработан эскизный проект и единая концепция проведения ремонтных работ. Планируется произвести окраску металлоконструкций пролетного строения и железобетонных конструкций опор в единый цвет, поэтапная замена стеклянного заполнения перильных ограждений по пролетному строению на металлическое, ремонт покрытия прохожей части из асфальтобетонной смеси, замена изношенных поликарбонатных плит навесной кровли лестничных сходов, ремонт подъемного оборудования»,– сообщили в акимате Алматы в ответ на официальный запрос.

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Всего должны быть отремонтированы все 69 надземных переходов, в том числе 7 пешеходных мостов, введенных в эксплуатацию в 2017 году, работы по текущему ремонту будут выполнены подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств.

В акимате также отметили, что ремонт мостов начнется не позже июля.

Фото со страницы пользователя Facebook Андрея Андреева.

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