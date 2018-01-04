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Власти РК предпринимают необходимые меры по защите интернет-сети от вируса-майнера

04.01.2018 19:21   1400   0

МОАП РК предпринимает необходимые меры по защите казахстанского сегмента сети Интернет от вируса-майнера.

Комитетом по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК направлено соответствующее уведомление в Казахский центр сетевой информации для принятия мерпообнаруженным на казахстанских интернет-ресурсах www.balans.kz, kodeks.kz  и urist.kz вирусам-майнерам.

Майнер представляет собой вредоносный скрипт, который запускается при открытии пользователем страницы сайта, в  результате чего  запускается центральное процессорное устройство (ЦПУ) машины, которое запускает процесс добычи криптовалютыMonero, что приводит к высокой загруженности пользовательского компьютера. При этом злоумышленник получает криптовалюту за счет ресурсов атакованной машины.

Для того чтобы обезопасить себя от возможных последствий всем пользователям, посещавшим этот сайт, рекомендуется проверить свои компьютеры антивирусными средствами, в случае, если с сайта скачивались какие-либо материалы, перед открытием рекомендуется провести их проверку дополнительно. Для того, чтобы обезопасить себя от майнеров, пользователям рекомендуется пользоваться соответствующими расширениями для браузеров, блокирующими такие вредоносные скрипты.

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Учреждение «Казахский центр сетевой информации» (KazNic) согласно Приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 64 «Об определении администратора и регистратуры доменных имен» осуществляет регистрацию, управление и контроль за использованием доменного имени .KZ в сети Интернет.

В этой связи, в соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года «Об утверждении Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета», пользование доменным именем в пространстве казахстанского сегмента Интернета приостанавливается при выявлении на интернет-ресурсе вредоносного программного обеспечения, создающего угрозу безопасному использованию Интернета.

Напомним, сегодня в средствах массовой информации было распространено сообщение об обнаружении на казахстанских интернет-ресурсах: www.balans.kz, kodeks.kz и urist.kz вирусов – майнеров.

  • Источник:
  • пресс-служба МОАП РК
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