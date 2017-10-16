Внедрение электронных уголовных дел обойдется бюджету в 11 млрд тенге

Внедрение электронных уголовных дел потребует финансирования в общем объеме 11 млрд тенге для полного оснащения соответствующими системами правоохранительных органов. Об этом сообщил в ходе презентации в мажилисе поправок в законодательство по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности сообщил вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов.

"Электронное уголовное дело - это цифровизация, это будущее, но учитывать надо, что это специфическая сфера уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности. Главная проблема упирается в то, что применение этого пилота, по сути дела, и наши подсчеты показывают слабую техническую оснащенность органов внутренних дел для того, чтобы перейти полномасштабно к такой форме расследования как электронное расследование", - сказал он.

Вице-министр отметил, что наиболее развитые страны тоже осторожно подходят к этому вопросу, "поскольку сам этот процесс очень затратный с точки зрения выделения средств из бюджета". "Нам для реализации полного технического обеспечения всех подразделений, которые были бы задействованы или сегодня в уголовном преследовании, потребуется около 11 млрд тенге, с каждым пятилетним обновлением всей технической оснащенностью органов внутренних дел. Разово, конечно, никто не рассчитывает получить эту сумму", - добавил он.

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По его словам, сегодня в пилотном режиме отрабатывается внедрение системы по уголовным проступкам и преступлениям средней тяжести. "Сегодня задача пилота, который мы проводим - это выявить все плюсы и минусы. Завтра же, если это распространить на тяжкие и особо тяжкие преступления, то серьезно стоит вопрос информационной безопасности и невозможности вообще проникнуть в само расследование со стороны. Поэтому эти варианты сегодня отрабатываются в двух регионах. Выявляются технические, процессуальные проблемы. Это значит, мы их все до готовности отработаем", - уточнил Жакупов.