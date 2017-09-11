Внедрение ОСМС: что получают граждане РК?

Как известно, ОСМС начала работать с 1 июля 2017 года. Однако у казахстанцев до сих пор остаются вопросы как же будет работать система? Чем она лучше модели финансирования здравоохранения, как платить. На эти и другие интересующие граждан РК вопросы ответил портал Zakon.kz.

Согласно системе ОСМС, на собранные средства гражданин получает возможность при необходимости ходить на приемы к врачам, проходить диагностику, получать лечение в стационарах и амбулаторно, восстановительную и реабилитационную помощь.

На вопрос «Зачем казахстанцам дополнительный налог, если многие люди пользуются услугами частных клиник и проходят обследования и лечение за деньги?» в Минздраве ответили следующим образом: «ОСМС сократит личные затраты граждан на медицинскую помощь».

Так, согласно последним данным Национальных счетов здравоохранения, расходы граждан составили 581 млрд тенге (в том числе расходы на добровольное медицинское страхование - 20,6 млрд тенге) или 39 % от совокупных расходов на систему здравоохранения. Страховка же позволит снизить эти затраты.

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Стоит отметить, максимальная сумма взносов на 1 человека составляет в 2017 году 3668,85 тенге в месяц. При накоплении эта сумма составит 44 тыс. тенге в год. (72 тыс. в год в 2018 году).

Делая взнос в систему медицинского страхования, гражданин получает возможность за меньшие средства получить неограниченный по сумме пакет медицинских услуг.

Как уточнили в Минздраве, для обеспечения финансовой устойчивости закуп медуслуг будет осуществляться строго в пределах прогнозируемых поступлений. Такой подход позволит реализовать установленный законом принцип сбалансированности поступлений и обязательств Фонда.

Напомним, ранее Елжан Биртанов ответил, куда поступят деньги казахстанцев, собранные по программе ОСМС, сроки которой могут быть сдвинуты на 2 года.