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Внучка президента Нурсултана Назарбаева вышла замуж

25.06.2018 10:01   2637   0

В субботу, 23 июня, в Алматы состоялась свадьба единственной дочери Дариги Назарбаевой и старшей внучки президента Нурсултана Назарбаева - Венеры. Она вышла замуж за 22-летнего Далена Чайжунусова - потомка известной в Казахстане династии Чайжунусовых, сообщает Zakon.kz.

Дален Чайжунусов родился и вырос в Алматы, окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби. Венера - студентка, изучает общественные коммуникации и искусство, участвует в благотворительных акциях, которые проводит ее мать Дарига Назарбаева.

По словам друзей молодоженов, Венера и Дален познакомились два года назад, а их помолвка состоялась в начале мая этого года.

Свадебное торжество молодой пары прошло в бальном зале отеля Ritz-Carlton в Алматы. На церемонию были приглашены самые близкие родственники и друзья семьи. Президент и первая леди Республики Казахстан благословили молодых на долгую счастливую семейную жизнь. Праздник рождения новой семьи прошел с соблюдением всех казахских национальных традиций.

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В свадебном меню преобладали блюда казахстанской кухни с элементами европейской. В музыкальном украшении торжества также было отдано предпочтение отечественным исполнителям. Поздравить молодых приехал Филипп Киркоров - давний друг и творческий партнёр Дариги Назарбаевой. Он подарил молодожёнам одно из своих блестящих шоу.

В семье Дариги Назарбаевой еще подрастает ее 7-летний сын Асылжан, также она воспитывает 7-летнего внука Султана.

Фото: Zakon.kz

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