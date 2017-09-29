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Во IІ квартале 2017 г. среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80,1 тыс. тенге

29.09.2017 17:30   840   0

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения во ІI квартале 2017 г. составили 80,1 тыс. тенге и увеличились по сравнению со ІI кварталом 2016 г. на 5,2%.

При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,5% в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 2,1%.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения во ІI квартале 2017 г. отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,7 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 57-66% от республиканского уровня.

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов во ІI квартале 2017 г. составила 3,0 раза (во IІ квартале 2016 г. – 3,3 раза).

 

  • Источник:
  • Комитет по статистике МНЭ РК
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Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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