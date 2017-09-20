Во время выставки ЭКСПО посетители купили сувениры на сумму 300 млн тенге

В период проведения выставки работало более 630 торговых точек по продаже сувенирной продукции, сообщает медиацентр столичного акимата со ссылкой на начальника управления предпринимательства и промышленности Астаны Рыскуль Каугабаеву.

В ассортименте магазинов выставки было представлено 250 наименований продукции.

Этим летом в данных торговых точках было реализовано более 175 тыс. единиц лицензированной продукции на сумму 300 млн тенге.

По словам Рыскуль Каугабаевой, наиболее популярной среди жителей и гостей столицы была сувенирная продукция из кожи, глины, серебра, войлока и живописи.

Для популяризации казахстанского декоративно-прикладного искусства в Астане были созданы: столичный Арбат, «Город ремесленников» возле монумента «Байтерек», сувенирные лавочки на бульваре Нұр Жол.