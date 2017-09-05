Валюта нал
USD 341.20 341.70
RUB 5.90 5.92
EUR 406.50 407.00
Валюта бирж
USD/KZT
338.22
-0.003%
EUR/KZT
402.89
-0.007%
RUB/KZT
5.84
-0.012%
EUR/USD
402.89
-0.007%
EUR/CHF
402.89
-0.007%
EUR/JPY
402.89
-0.007%
GBP/USD
437.89
-0.008%
USD/CHF
338.22
-0.003%
USD/JPY
338.22
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.22 402.89 5.84
-0.003% -0.007% -0.012%
Рынки
Нефть Brent
53.18
-0.004%
Нефть WTI
48.6
-0.001%
Золото
1346.5
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1006
-0.014%
Жилье Астана
942
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
53.18 48.6 1346.5
-0.004% -0.001% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Водителей, неправильно паркующихся на улице Шевченко, начали штрафовать в Алматы

05.09.2017 17:44   1385   0
За прошедшие сутки на улице Шевченко, которая теперь стала односторонней, было выявлено 32 случая нарушения правил дорожного движения.
 
Одностороннее движение по улице Шевченко официально ввели накануне. Некоторых водителей уже привлекли за парковку на велосипедной дорожке. Также есть автолюбители, получившие штраф за движение в неправильном направлении.
 
"В основном, люди паркуют свой транспорт на велосипедных дорожках. Они думают, что это разметка специальная, хотя все там написано, люди должны ориентироваться. Транспорт нарушителей с помощью эвакуаторов будет транспортироваться на штрафстоянку", - прокомментировали в ДВД.
 
Вторая улица, которую сделают односторонней - Курмангазы - будет введена в экплуатацию 8 сентября 2017 года.
 
ФОТО: Nur.kz
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    78

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    132

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    48

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    8

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    24

Цифра дня
3,9%
составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное