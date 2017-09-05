Водителей, неправильно паркующихся на улице Шевченко, начали штрафовать в Алматы

За прошедшие сутки на улице Шевченко, которая теперь стала односторонней, было выявлено 32 случая нарушения правил дорожного движения.

Одностороннее движение по улице Шевченко официально ввели накануне. Некоторых водителей уже привлекли за парковку на велосипедной дорожке. Также есть автолюбители, получившие штраф за движение в неправильном направлении.

"В основном, люди паркуют свой транспорт на велосипедных дорожках. Они думают, что это разметка специальная, хотя все там написано, люди должны ориентироваться. Транспорт нарушителей с помощью эвакуаторов будет транспортироваться на штрафстоянку", - прокомментировали в ДВД.

Вторая улица, которую сделают односторонней - Курмангазы - будет введена в экплуатацию 8 сентября 2017 года.