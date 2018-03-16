Волонтер по делу мальчика из ЮКО: Кому-то было важно увезти ребенка в Астану

Правозащитник Аружан Саин и волонтер Адель Смит отмечают невозможность уже несколько дней дозвониться бабушке и тете мальчика.

«Активист Жанна Ахметова обратилась к Аружан Саин, потому что в СМИ проходила информация, что бабушка несколько раз обращалась с заявлениями о предположительном насилии и зафиксированными неоднократными побоями. Цель активистов была привести ребенка в Алматы и провести независимую экспертизу, которую не могли провести власти. С бабушкой контактировал только один человек. Почему-то по нашему приглашению, когда ребенку сняли квартиру, люди скидывались на билеты, все было открыто и прозрачно. Была организована профессиональная группа людей, которые были готовы помочь.

Потом нам сообщили, что ребенка сняли с поезда, и это было озвучено пресс-секретарем ночью, что надо вести ребенка в реабилитационный центр. У нас возникло ощущение, что невозможность привезти ребенка – улика, кому-то было важно увезти ребенка в Астану и не дать провести независимую экспертизу в Алматы. Мы как граждане сказали, что поможем властям, организуем независимую экспертизу. Важный момент, о котором забывали – там 2 или 6 детей, которые подвергались или же не подвергали ребенка насилию. Там тоже дети», - сообщила волонтер, Адель Смит.

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«По словам матери и бабушки, не было проведено обследование ни у проктолога, ни у уролога. Никто не имел права передавать экспертизу в СМИ. Нас шокировало, каким образом ребенок и пожилой человек были сняты с поезда. С ними никто не может связаться. Вчера на нас вышла мама, мы встретились, с нами был адвокат. Все время разговора она звонила на номера бабушки и тети, но все они отключены. В этот же момент пришло видео с бабушкой – она смотрела, плакала. Она боится обращаться к тем, кто снял ребенка с поезда. Она боится ехать в Астану без юридического сопровождения», - отметила Аружан Саин.

«Мы хотим выяснить, было ли насилие или нет. Мы разделили ответственность с властью в установлении правды. Но так как за всей системой и попыткой не проводить расследование стоят жизнь и здоровье детей, и от нашей помощи власти в грубой форме отказались. Ребенку незаконно ограничили права передвижения по стране», - отметила правозащитник.

Ребенок с сопровождающими ехал в Алматы, к маме. Мать ребенка является единственным кормильцем в семье, на ее иждивении находятся не только ребенок и бабушка, но и родственник с ограниченными возможностями.

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