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Вопрос о введении плановой вакцинации против менингита рассмотрят в августе

06.06.2018 14:08   876   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

За последние 3 дня в Алматы не было выявлено ни одного случая заболевания менингококковой инфекцией. Постепенно наблюдается спад заболеваемости и снижается количество обращений в детские и взрослые инфекционные больницы. 

«Сейчас мы видим снижение заболеваемости. Надеюсь, что в скором времени все успокоимся. Дети и больные у нас выписываются, что само главное, идут домой, отдыхать на каникулы. Врачи наши в полной готовности выполняют свою работу, лекарства есть, все под контролем, и я буду лично сам эту ситуацию контролировать», - отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов во время пресс-конференции в Алматы.

При этом он отметил, что будет изучаться вопрос плановой вакцинации.

«У нас есть протокол национального комитета по иммунизации, где они приняли решение провести исследования. На это 2-3 месяца уйдет, на август они будут рассматривать вопрос о возможности и целесообразности введения вакцинации. Да, в ряде стран вакцинация введена, это дорогостоящее предприятие, и оно должно быть очень эффективным. Поэтому мы будем смотреть. Должна быть целесообразность – не надо стрелять из пушки по воробьям, у нас еще очень много сфер, где нам нужны деньги для конкретных больных. Понятно, что каждый человек может попытаться иммунизироваться от всех болезней… От того же гриппа далеко не все иммунизируются, и каждый год людей от гриппа умирает больше, чем от менингита», - отметил министр здравоохранения.
 
При этом он уверен, что сейчас в Казахстане нет необходимости проводить вакцинацию.

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С начала года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исход...

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Цитата дня
Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность
Касым-Жомарт Токаев
председатель сената парламента РК
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