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Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел на «Союз МС-07»

03.06.2018 15:15   1059   0

Участники длительной экспедиции 54/55 на Международную космическую станцию (МКС) в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи перешел на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» и в 11:03 (по времени Астаны) закрыл люки. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.

Как рассказал представитель ЦУП, космонавты попрощались с коллегами и перешли на борт пилотируемого корабля «Союз МС-07», закрыв за собой переходные люки на МКС.

Он также проинформировал, что в «Союзе» космонавты переоденутся в летные скафандры и проверят работоспособность систем корабля и герметичность люков.

Команда на отстыковку от МКС будет выдана в 12:16 мск (14:16 аст). После этого корабль отделится от станции, следующие несколько часов космонавты будут находиться в автономном полете. Вход в плотные слои атмосферы запланирован на 15:17 мск, в 15:41 мск спускаемый аппарат должен приземлиться в степях Казахстана недалеко от Жезказгана.

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Ожидается, что Шкаплеров доставит на Землю мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который привез в марте этого года на станцию экипаж корабля «Союз МС-08». Планируется, что этот мяч будут использовать в первом матче чемпионата, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США). Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-09» стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.

Ранее два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа провели разведку района посадки космонавтов. Военные оценили местность на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники и искусственных сооружений. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.

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