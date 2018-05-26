Врачи объяснили рост заболеваемости менингитом в Алматы

Причины роста заболеваемости менингитом в Алматы объяснили специалисты на пресс-конференции.

По словам главного государственного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина, рост уровня заболеваемости менингококковой инфекцией обусловлен совпадением ряда факторов.

«В Алматы действительно отмечается клинический рост заболеваемости. Это началось с 22 апреля текущего года и до сих пор продолжается. Основная причина - накопление здорового носительства, то есть людей, которые не имеют симптомов, но являются носителями. Как правило, носителей в десятки раз больше, чем заболевших. В течение 2-3 лет идет накопление носителей, и в результате каждые 2-3 года имеется клинический рост заболеваемости. По Алматы эпидемический рост заболеваемости в последний раз отмечался в 2013 году, когда было 47 случаев, и в 2015 году - 66 случаев. Сейчас пока 29 подтвержденных случаев. Другая причина в том, что циркуляция возбудителя поддерживается затяжной дождливой весной в Алматы - среднемесячная температура в марте и апреле была около 10-15 градусов. Это поддержало циркуляцию возбудителя», - сказал Жандарбек Бекшин.

В Алматы от менингококцемии умер студент

На сегодня диагноз «Менингококковая инфекция» подтвержден у 29 лиц, из них - 26 взрослых.

Еще у 13- лабораторные анализы находятся в работе. Из числа пациентов 4 выписаны с выздоровлением, и 4 человека скончались в связи с поздним обращением за медпомощью и молниеносным течением клинического процесса.