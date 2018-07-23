Второй паспорт: защита и престиж

Второй, третий, а то и четвертый паспорт стал еще одним признаком богатства. Даже называющим себя «гражданином мира» людям не помешает иметь «план Б». Да и золотой мальтийский герб на корочке паспорта смотрится стильно, не говоря уже о «защищенности», в связи с чем агентство Bloomberg составило рейтинг государств, «продающих» гражданство.

Богатые покупатели «ищут защищенности», говорит Кристиан Келин, председатель компании «Henley & Partners», которая консультирует по вопросам гражданства и публикует рейтинги паспортов и Индекс гражданств мира. По словам Келина, богачи хотят спокойствия и комфорта, в случае революции или других беспорядков в их родных странах.

Многие страны, включая США, предоставляют легальным резидентам шанс подать заявку на гражданство, только в случае если те подходят под определенные критерии, и только лишь 10 стран предоставляют гражданство сразу. Многие из них требуют плату в форме прямых инвестиций, обычно это вклады в собственность или бизнес.

Восемь из них классифицированы МВФ как офшорные финансовые центры, хотя Келин говорит, что не уклонение от налогов, а стабильность и престижность мотивируют большинство покупателей приобрести гражданство той или иной страны. «Если у вас есть яхта и 2 самолета, то следующая вещь для приобретения — это мальтийский паспорт».

АДГСПК: «Посредники» при покупке билетов выявлены на всех ж/д вокзалах страны

Австрия

Возможность приобрести гражданство Австрии появилось в 1985 году. Претендентам необходимо активно инвестировать в местную экономику. Налог на прибыль составит - 25%.

Предоставление Австрийского гражданства попадает под Закон о неприкосновенности личной жизни, таким образом не публикуется и не докладывается нигде, даже другим странам.

Стоимость гражданства - $23,750 млн.

Кипр

Стать гражданином Кипра стало возможно с 2002 года.

Гражданство Кипра обойдется в - $2,375 млн.

Налог на прибыль - 20%.

Мальта

Гражданство Мальты стоит - $1,065 млн, при налоге на прибыль в 35%. Приобрести его можно с 2014 года.

Турция

В 2017 году иностранцы получили возможность купить гражданство Турции. Для этого нужно приобрести в стране недвижимость на сумму от одного миллиона долларов или перевести на банковский счет Турции не менее трех миллионов долларов в течение трех лет.

Сотрудникам ДВД выгодно получать низкие зарплаты, считают общественники

Гражданство - $1 млн, налог на прибыль - 22%.

Вануату

Остров не взимает никаких персональных, корпоративных, имущественных или налогов на прирост капитала. Правительственный сайт Республики рекламирует его как «большую налоговую гавань».

Гражданство обойдется в $226,500.

Гренада

Гренада, будучи участником Содружества Наций, предоставляет возможность своим гражданам безвизовый въезд в 141 страну, включая Китай.

Гражданство - $208,250, налог на прибыль - 30%.

Сент-Китс и Невис

Страна предлагает ускоренную программу, в которой заявители могут получить паспорт менее чем за 60 дней.

Гражданство - $150,000, налог на прибыль - 35%.

Гражданство Санта-Люсия, Доминика и Антигуа и Барбуда обойдутся в $100,000. При этом налог на приыль в Санта-Люсия составит 30%, в Доминика - 25% и Антигуа и Барбуда - 0%.

Казахстанцам могут позволить покупать оружие для самообороны