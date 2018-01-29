Вынесен приговор сотруднику аэропорта Астаны за участие в контрабанде драгметаллов

Суд приговорил сотрудника Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы за незаконный перевоз драгметаллов на 57 млн тенге, передает «КазТАГ».

Сотрудника Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Наримана Шапдыкеева приговорили к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы за незаконный перевоз драгметаллов на 57 млн тенге.

Как отмечается в материалах следствия, 23 августа 2017 года инспектор досмотра службы АО «Международный аэропорт Астана» Нариман Шапдыкеев получил на парковке аэропорта 5 слитков из сплава на основе золота весом почти 5 кг стоимостью 56,7 млн тенге.

«Он привязал драгоценные металлы к телу поясом, пронёс их через границу, минуя зону таможенного контроля и оформления, а после передал лицу, вылетающему в Турцию.

Сотрудника аэропорта задержали работники правоохранительных органов», - отмечается в материалах дела.