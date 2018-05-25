Вынесение решения по делу портала Ratel.kz судья назначила на 28 мая на 10 часов утра, сообщил на своей странице в Facebook Вадим Борейко.

«Сегодня, в пятницу, 25 мая, в Медеуском районном суде Алматы на гражданском процессе по делу о прекращении выпуска портала Ratel.kz состоялись прения сторон. Со стороны истца, Медеуской районной прокуратуры, выступил ее представитель Алибек Айтжанов», - говорится в сообщении Вадима Борейко.

Со стороны ответчика, главного редактора портала Марата Асипова, - адвокат Лариса Достовалова.

Со стороны третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования: наследников Геннадия Бендицкого, его детей Олега и Екатерины, - адвокат Арман Оразбаев.

Также судья Гульмира Бейсенова предоставила слово Марату Асипову.

Стороны обменялись репликами.

Вынесение решения по делу судья назначила на 10 утра понедельника, 28 мая.

Вадим Борейко также отметил, что подробности о прениях будут опубликованы позднее.

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Фото: Дмитрий КАРАТАЕВ