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За 2 недели в перинатальном центре Астаны умерли три роженицы

03.07.2018 18:28   3538   1 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

В столичном перинатальном центре № 1 накануне произошла третья смерть роженицы за последние две недели.

«В перинатальном центре № 1 за последние дни произошли три смерти», - об этом рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров на брифинге 3 июля, уточнив, что третья смерть была зафиксирована 2 июля в 18.25.

По его словам, третий смертельный случай связан с кровотечением во время беременности.

«По каждому случаю создана независимая комиссия, поэтому сейчас говорить о причинах смерти о возможных ошибках преждевременно», - подчеркнул глава управления.

«Женщина поступила с кровотечением. Роды прошли с кесаревым сечением. Ребенок жив», - уточнил в свою очередь заместитель главного врача перинатального центра №1 Ербол Аубакиров.

По его словам, ребенок родился при доношенном сроке, массой 1800 грамм.

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За обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 30 июня 2018 года перечислено более 8,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба ФСМС. ...

«Этот фактор расценивается как задержка внутриутробного развития при доношенной беременности», - уточнил он.

По данным врачей, у третьей умершей имелись проблемы со здоровьем: согласно медицинской документации, у роженицы с детства наблюдалась хроническая анемия, лечение тремя препаратами в течение беременности эффекта «практически не дало».

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«Ребенок находится в отделении выхаживания и патологий новорожденных до того, пока не наберет хорошую массу тела, жизни ребенка ничего не угрожает, он питается и дышит самостоятельно», - заключил Аубакиров.

Ранее сообщалось, что в перинатальном центре № 1 в Астане в последней декаде июня скончались две роженицы. Первый летальный случай был зафиксирован 21 июня в 5 часов утра, умерла 35-летняя женщина, второй - 25 июня в 4 часа утра, скончавшейся был 31 год.

У обеих умерших в июне рожениц, по данным управления общественного здравоохранения, были заболевания, не связанные с беременностью. При этом, как подчеркивают в управлении, в данном перинатальном центре не было смертельных случаев в последние два года, перинатальный центр №1 ежегодно принимает порядка 12 тысяч родов.

Фото: Pixabay

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